Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit was eerste auto van Christian Horner, baas van Max Verstappen

Christian Horner is teambaas van het Formule 1-team Red Bull Racing en daarmee ook van Max Verstappen. Dat weet je ongetwijfeld al. Maar weet je ook wat Horner zijn eerste auto was?

Van Max Verstappen weet je al wat zijn eerste auto was, namelijk deze kanariegele hot hatch (die hij later inruilde voor een grijze). Christian Horner koos voor een totaal ander model.

Volkswagen Kever als eerste auto van Christian Horner

De eerste auto van de 51-jarige Horner was namelijk een Volkswagen Kever. “Gepimpt met verbrede wielen, spoilers en een enorme uitlaat aan de zijkant die vlammen spuwde”, zo vertelde de teambaas van Max Verstappen in een interview met het Britse The Telegraph.

De Kever is in enorme oplagen gebouwd. Je vindt ze op verkoopsite Gaspedaal al vanaf zo’n 6.000 euro. Prijzen van puntgave exemplaren lopen op tot meer dan 50.000 euro. Gezien de modificaties zal Christian Horner dat niet meer voor de zijne vangen, mocht hij hem nog in bezit hebben.

Wagenpark van Max Verstappen

Ook Max Verstappen wilde het liefst een Volkswagen als eerste auto. Die heeft de Nederlandse coureur echter nooit gekocht. Inmiddels is de garage van de viervoudig Formule 1-kampioen gevuld met spectaculairdere bolides.