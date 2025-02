Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit voorstel van Honda maakte Nissan kwaad bij fusiegesprek

The saga continues: uit nieuwe informatie van The Japan News blijkt waarom het fusiegesprek tussen Nissan en Honda spaak liep.

De afgelopen weken volgden we de ontwikkelingen bij Honda en het noodlijdende Nissan op de voet. Even leek er sprake van een fusie, maar toen het Nissan-bestuur merkte dat Honda voornemens was om van Nissan een dochteronderneming te maken, liep het merk weg van de onderhandelingstafel. Nu blijken er meer dingen te zijn gezegd die kwaad bloed hebben gezet.

Honda drong aan op het dumpen van Nissan e-Power

Volgens de Japanse nieuwssite zou Honda zijn gesprekspartner hebben aangeraden om zijn e-Power-hybridetechniek te dumpen en enkel nog hybridesystemen van Honda te gebruiken. Het idee was dat de productie van Honda’s hybridetechniek op die manier opgeschaald kan worden, waardoor de kosten omlaag gaan. Maar met dit idee schopte Honda tegen het zere been van Nissan.

De e-Power-techniek, waarbij de benzinemotor meer als range-extender fungeert dan als directe aandrijfkracht, zou niet geschikt zijn voor de Amerikaanse markt, waar veelal grote afstanden gereden worden. Een topman van Honda zou afgelopen week zelfs hebben gesteld dat ‘Honda een tandje beter is dan Nissan op het gebied van hybrides’.

Maar volgens Nissan-topman Makoto Uchida zou daar verandering in komen met de volgende generatie e-Power. Uchida stelt dat deze vernieuwde hybridetechniek ook op lange afstanden en hogere snelheden erg efficiënt zal zijn.

Extreme kostenbesparing

De vraag is of die techniek op tijd komt om het kwakkelende merk van de afgrond te redden. De fusie met Honda is immers mislukt en om te overleven, zal Nissan op zoek moeten naar een nieuwe zakenpartner. Het werk wil aantrekkelijker lijken door een flinke kostenreductie van omgerekend 2,5 miljard euro te bewerkstelligen. Dit probeert het merk onder meer te realiseren door duizenden banen te schrappen.