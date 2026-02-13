Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit stuur wordt per 2027 verboden in China: volgens onderzoek werkt airbag slechter

China gaat per 1 januari 2027 het zogenaamde yoke-stuur verbieden. Het platte bedieningselement, een soort stuurknuppel, zou bij een aanrijding de kans op verwondingen vergroten.

Lange tijd hebben straatauto’s enkel een stuurwiel met een ronde vorm gehad – met uitzondering van een aantal exoten. Dat werkt prima, maar toch besloot Tesla om een aangepast stuurwiel te ontwikkelen. Lexus deed er direct een schepje bovenop en veranderde niet alleen de vorm, maar de complete installatie.

Yoke-stuurwiel zonder steer-by-wire

Steer-by-wire wordt die installatie genoemd, waarbij de wielen niet op een mechanische manier zijn gekoppeld aan het stuurwiel, maar via elektronische signalen, waardoor het mogelijk is om met een variabele overbrenging te werken. Ook Peugeot is hiermee bezig.

Alleen op zo’n manier kan een yoke-stuurwiel goed werken, want het platte stuur in eerdere Tesla’s – met conventioneel stuursysteem – werkt simpelweg niet fijn op bijvoorbeeld rotondes, als je moet overpakken.

China verbiedt dit soort stuurwielen

In China is vanaf 1 januari 2027 een yoke-stuur verboden. Uit ongevalsstatistieken blijkt dat bij 46 procent van de verwondingen tijdens ongelukken het stuurmechanisme tot verwondingen zorgt. Een Chinees onderzoek stelt dat een yoke door het kleinere oppervlak minder goed voorkomt dat bestuurders naar voren schieten.

Daarbij gaat China ook striktere eisen stellen aan wat er met een stuurkolom gebeurt na een aanrijding. Bij sommige, met name oudere, auto’s kan deze namelijk omhoogschieten in geval van een aanrijding. Dit kan zorgen voor letsel.

Wat verder nog opvalt, is dat uit Chinees onderzoek blijkt dat yoke-stuurwielen onvoorspelbaar openbreken als de airbag eruit komt. Daarbij heeft de airbag door het kleinere stuur een minder stevige basis en kun je er zelfs met je hoofd overheen schieten.