Dit soort gekkigheid bouwde AMG vóórdat Mercedes het kocht

Is een Mercedes-AMG nog exclusief? Mwah, gezien het feit dat we overal A 45’tjes zien rondknallen en er zelfs lauwwarme EV’s zijn met de beroemde badge erop niet. Hoe anders was dat in de jaren tachtig, toen de tuner de meest krankzinnige creaties bouwde.

AMG is sinds 2005 volledig eigendom van Mercedes, dat in 1999 al een groot belang nam in het bedrijf, maar daarvoor was het een zelfstandige racestal en tuner. Je kon er aankloppen als Mercedes-klant als je wensen had die de fabrikant zelf niet wilde vervullen.

Eerste AMG G-klasse ooit

De Tsjechisch-Amerikaanse tennisheld Ivan Lendl deed dat bijvoorbeeld. Hij kocht begin jaren tachtig een simpele 300GD, met een 3,0-liter vijfcilinder diesel met 88 pk, en bracht hem naar AMG voor een aantal opvallende aanpassingen.

Kenners is het al opgevallen: de G-klasse van Lendl heeft de koplampen en de grille van een S-klasse uit die tijd, de W116. De meervoudig tenniskampioen vertelde eerder dat hij de G-klasse Cabriolet voor het eerst zag tijdens een bezoek aan een van zijn sponsoren: Mercedes.

Hij vond het model meteen gaaf, al was hij geen fan van het vierkante front. Mercedes kon niks voor hem doen, maar wees hem in de richting van AMG, waar ze er ook gelijk een setje BBS-wielen, Recaro-stoelen en wat andere bumpers op monteerden. Het kleurenschema op de koets is ook uniek.

Petersen Automotive Museum

Lendl gebruikte zijn G-klasse zo’n tien jaar lang. Nu is de auto eigendom van de Amerikaanse Patina Collective in Floride. Momenteel staat de allereerste AMG G-klasse ooit in het Petersen Automotive Museum, waar een tentoonstelling over de jaren tachtig en negentig wordt gehouden.

(Afbeelding: Petersen Automotive Museum) (Afbeelding: Petersen Automotive Museum)

AMG G 63 is hét statussymbool

Lendl was zijn tijd ver vooruit, want in de laatste vijfentwintig jaar is met name de AMG G 63 (er was ook een 65) uitgegroeid tot hét statussymbool. Wat opvallend is, aangezien de G-klasse oorspronkelijk voor het leger is ontwikkeld, als uitgekleed werkpaard.