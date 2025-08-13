Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit salaris verdien je als chauffeur van een zelfrijdende Tesla

Chauffeur zijn van een zelfrijdende Tesla, het klinkt als een baan waarbij je niets hoeft te doen. Toch is de realiteit weerbarstiger. Met de job verdien je dan ook een prima salaris.

Elon Musk beweert al langer dat zijn auto’s zelfrijdend worden, maar vooralsnog moet er nog veel getest worden met de software en robotaxi’s. En daar is personeel voor nodig – want echt zelf rijden kunnen de auto’s nog niet.

Dit verwacht Tesla van jou als chauffeur van zelfrijdende auto

Op de Amerikaanse website van Tesla vind je een vacature voor voertuigoperator. Met deze functie ben je verantwoordelijk voor een zelfrijdende auto en ga je data verzamelen.

Je zit tijdens de rit achter het stuur en moet feedback gegeven, de opnameapparatuur starten en stoppen en eventuele foutjes in de apparatuur oplossen. Daarbij verwacht Tesla ook dat je de gegevens analyseert en een gedetailleerd ritrapport bijhoudt. Kortom, je kunt bepaald niet achterover zitten, maar het is wel een bijzondere baan.

Het salaris

Het salaris dat je kunt verdienen als chauffeur van een zelfrijdende Tesla is niet slecht, per uur 25,25 tot 30,60 dollar. Er wordt in ploegendiensten gewerkt: overdag, ’s middags en ’s nachts. Dagelijks breng je vijf tot acht uur achter het stuur door.

Overigens staat de vacature nu enkel open voor Flushing New York. Opvallend is dat Tesla nog geen vergunning heeft om in de stad deze zelfrijdende auto’s te testen. In San Francisco is het merk reeds dergelijke testperiode gestart.

Tesla-baas Elon Musk beloofde eerder dat in 2026 de helft van de mensen in de Verenigde Staten toegang zou hebben tot een robotaxi. Die doelstelling lijkt nog erg ver weg. Toch ligt de prioriteit duidelijk op zelfrijdende auto’s en komt er volgens Musk geen goedkoper model onder de Model Y.

Tesla Robotaxi

Hoewel nu nog andere modellen worden ingezet, moet uiteindelijk de Cybercab hét autonome voertuig van Tesla worden. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Coen Grutters je meer over het model.