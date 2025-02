Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit prototype van de nieuwe BMW M3 heeft 18.000 Nm koppel!

Is dit de nieuwe BMW M3? Nee, dit testprototype wordt puur gebruikt om onderhuidse techniek te testen, dus maak je maar geen zorgen: de nieuwe M3 komt er niet zo uit verhouding uit te zien.

BMW noemt het voertuig de Vision Driving Experience en benadrukt dat het niet in productie gaat. Hier staat een ‘test mule’, zoals dat wordt genoemd, vol met de nieuwste techniek, die we uiteindelijk gaan terugzien in de aankomende Neue Klasse.

Elektronische hart van BMW M3

De Vision Driving Experience heeft vier elektromotoren, één voor elk wiel, die met een nieuwe computer tot op de milliseconde nauwkeurig zijn aan te sturen. Dat managementsysteem wordt het elektronische hart van de Neue Klasse (ook de elektrische M3) en heeft een nogal cringey naam, om maar eens een Engelse term te gebruiken: Heart of Joy.

Simpel gezegd is het een zwarte doos, waarin alle managementtaken voor de elektrische aandrijflijn worden samengebracht. De unit zou tien keer sneller zijn dan huidige systemen en is verantwoordelijk voor de elektromotoren, de remmen, het regenereren en de stuurinrichting.

Waarom zoveel koppel?

De Vision Driving Experience heeft 18.000 Nm koppel. Waarom zoveel? Als BMW kan bewijzen dat het Heart of Joy-systeem dat aankan, dan kan het ook met gemak omgaan met de krachten in een normale auto.

Uiterst precies de bocht om

Volgens BMW gaat de Neue Klasse straks uiterst precies een bocht om, doordat de elektromotoren zo goed als in real time worden aangestuurd. Ook beweert het merk dat de remregeneratie zo krachtig en efficiënt is, dat bestuurders slechts in 2 procent van alle gevallen de fysieke remmen hoeven aan te spreken.

Verlichte wielen op BMW-prototype

Een typisch concept car-geintje op de Vision Driving Experience zijn de wielen, die met verlichting aangeven wat er gebeurt. Als ze groen zijn accelereert de auto, bij blauw wordt er geregenereerd en oranje betekent dat de fysieke remmen worden gebruikt.