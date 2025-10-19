Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit probleem met Lamborghini Temerario treft vooral ánderen

Een jaar geleden werd de opvolger van de Lamborghini Huracán onthuld. De supercar heeft een hybride-V8 en luistert naar de naam Lamborghini Temerario. Alleen heeft de Italiaanse volbloed een kwaaltje waar vooral ánderen last van zullen ondervinden.

Net als zijn grotere V12-broer, de Revuelto, maakt ook de nieuwe instap-supercar van Lamborghini gebruik van hybridetechniek. Het gecombineerd piekvermogen bedraagt maar liefst 920 pk. Dat maakt hem bliksemsnel. Een sprint naar 100 km/h duurt slechts 2,7 seconden en pas bij 343 km/h is hij uitgeraasd. In bovenstaande video vertelt Dries van den Elzen je alles over de plug-in hybride.

Lamborghini Temerario vuurt steentjes af

Maar wat is dan het euvel van deze supercar? Wie van achteren goed naar de Lamborghini Temerario kijkt, zal zien dat de achterwielen amper worden verhuld met plaatwerk. En dat brengt een probleem met zich mee, zo blijkt. Matt Farah, presentator van podcast The Smoking Tire, noemt het een grindkanon.

Tijdens video-opnames reed Farah dicht achter een Temerario. “Ik had het dak naar beneden en kreeg een steen in mijn gezicht”, vertelt hij lachend. Daar bleef het echter niet bij. De presentator stelt dat die dag maar liefst drie voorruiten zijn gesneuveld door steentjes die de achterwielen van de Lamborghini Temerario zouden hebben opgespat.

Spatlappen

Tja, dat maakt het nieuwste telg in de Lamborghini-familie vermoedelijk geen graag geziene gast tijdens trackdays. “Antibumperkleeftechnologie”, grapt iemand op het internet. Een ander voorspelt gekscherend een terugroepactie waarbij de Temerario van spatlappen wordt voorzien.