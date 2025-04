Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit piepkleine autootje past achter in een bestelbus

De Citroën Ami en Opel Rocks Electric zijn klein, maar deze KG Motors Mibot is nog veel kleiner. Het Japanse autootje is zelfs zó compact, dat het achter in een bestelbus past.

KG Motors werd opgericht in 2022 en richt zich op de ontwikkeling van micromobiliteit. De schattige Mibot is slechts 2,5 meter lang, 1,1 meter breed en net geen 1,5 meter hoog.

Topsnelheid micro-autootje

Voor de aandrijving zorgt een 7,68-kWh batterij, die aan een gewone laadpaal in zo’n vijf uur is op te laden. De actieradius van de Mibot ligt rond de 100 kilometer.

Daar moeten we wel bij vertellen dat het piepkleine autootje alleen geschikt is voor in de stad, want zijn topsnelheid ligt op slechts 60 km/h. Al is-ie daarmee nog altijd sneller dan een Ami of Rocks Electric.

Vanafprijs omgerekend 6 mille

Net als die Citroën en Opel is de Mibot van voren en achteren verregaand gelijk. Dit om te besparen op de productiekosten. En dat moet ook wel, want het autootje kost omgerekend slechts 6.222 euro.

KG Motors heeft aan boord ruimte weten te creëren voor één persoon en nog wat bagage. Opvallend: de Mibot heeft airco én een infotainmentscherm.

Autootje past achter in Toyota

In een video laat KG Motors zien dat de Mibot achter in een Toyota HiAce past. Leuk om te zien, al heeft het verder weinig praktische toepassingen, zo lijkt ons.

De Citroën Ami en Opel Rocks Electric mag je vanaf je zestiende besturen, mits je een brommerrijbewijs hebt. Voor de Mibot geldt in Japan dat je achttien moet zijn en een autorijbewijs moet hebben.