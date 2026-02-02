Dit opmerkelijke designelement ga je voortaan op elke Audi zien
De functie van een grille is in het nieuwe elektrotijdperk steeds minder belangrijk. Nu lijken fabrikanten het vooral als designelement te gebruiken. Zo ook Audi, dat voortaan alle modellen gaat voorzien van deze verticale ‘grille’.
We plaatsen het woord tussen aanhalingstekens, omdat we in dit geval eigenlijk niet eens meer van een echte grille kunnen spreken. Voorheen was die nodig om koude lucht richting de motor, radiator en andere koelers te krijgen. Nu is het vaak niet meer dan een contrasterend paneel waarachter allerlei sensoren schuilen.
Nieuwe verticale grille van Audi
Zo ook bij de Audi Concept C die vorig jaar werd onthuld. Deze strakgelijnde coupé wordt gekenmerkt door zijn rechthoekige en verticale grille. Dit bijzondere designelement zul je in de toekomst op het gehele Audi-gamma tegenkomen, zo zei topontwerper Massimo Frascella tegen Auto Motor und Sport. Wel zal de grille er op elk model net iets anders uitzien.
Aan Motor1 Italy heeft Frascella eerder verteld dat veel anderen nu juist kiezen voor horizontale grilles en deze verticale grille zodoende een onderscheidend voordeel biedt. Enigszins opmerkelijk, aangezien Audi’s grote concurrent BMW al enige jaren voor reuring en controverse zorgt met zijn verticale ‘bevertandgrilles‘. Ook op de hagelnieuwe iX3 Neue Klasse zien we duidelijk rechtopstaande elementen.
