Dit nieuwe Chinese verbod gaat elektrische auto’s veiliger maken, ook bij ons

Het is officieel. China verbiedt elektrisch bedienbare deurgrepen op elektrische auto’s. Dit na een aantal dodelijke ongelukken, waarbij inzittenden niet uit hun brandende EV konden worden bevrijd.

Daarom mogen fabrikanten vanaf 2027 alleen nog mechanische deurhendels toepassen op de elektrische auto’s die ze in China verkopen. Omdat de Chinese overheid ook wel snapt dat dat niet van de ene op de andere dag geregeld kan worden, krijgen producenten tot 2029 de tijd om aan de regels te voldoen.

Nieuwe Chinese regels zijn erg specifiek

En die regels zijn erg specifiek. Zo moeten deurgrepen aan de buitenkant een handvat hebben van ten minste 6 centimeter breed en 2 centimeter diep, zodat hulpdiensten ze gemakkelijk vast kunnen pakken en er hard aan kunnen trekken.

Bovendien moeten fabrikanten in het interieur duidelijk aangeven waar de deurhendels zitten, zodat inzittenden ze gemakkelijk kunnen vinden als ze na een ongeval snel de cabine moeten verlaten. Dat moet met een graphic van minstens 1 centimeter bij 70 millimeter.

Merken mogen in China straks niet langer een elektronische ontgrendeling gebruiken, ook niet als die is aangevuld met een mechanisch systeem of een backupbatterij. Het is te vaak voorgekomen dat na een aanrijding de ontgrendeling niet meer werkt en dat mensen vastzitten in hun (brandende) auto.

Elektrische auto’s gaan wereldwijd veranderen

Volgens bronnen rijdt zo’n zestig procent van de elektrische auto’s in China rond met verborgen grepen. En dat zijn ook auto’s die in Europa worden verkocht, zoals die van bijvoorbeeld BMW, BYD, Lynk & Co, Mercedes, Nio, Tesla, Xpeng en Zeekr.

Met andere woorden: die merken moeten in de komende twee jaar een fortuin gaan investeren in het veranderen van hun elektrische auto’s. En dat gaan ze natuurlijk niet alleen in China doen. In Europa krijgen we die nieuwe (of oude; het is maar hoe je het bekijkt) deurgrepen ongetwijfeld ook.

Verbod geldt niet voor brandstofmodellen

Wat nogal vreemd is, is het feit dat het Chinese verbod op elektronische deurontgrendeling alleen geldt voor elektrische auto’s, terwijl er ook een aantal brandstofmodellen is dat een dergelijk systeem gebruikt. Mogen die dan gewoon ‘onveilig’ blijven? Kennelijk.

Merken proberen luchtweerstand te verminderen

Er is trouwens een reden waarom vooral elektrische auto’s verborgen portiergrepen hebben. Om het elektrische bereik te maximaliseren, proberen merken de luchtweerstand van hun modellen zo veel mogelijk te verlagen. En dat doen ze door de carrosserie ‘glad’ te maken, zonder uitstulpingen.