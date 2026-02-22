Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit motortje past in bijna iedere elektrische auto en is zo zuinig als de zuinigste diesels

Slim bedacht van het bedrijf Horse Powertrain. Dit is een piepklein viercilindertje dat gemakkelijk in een elektrische auto gelepeld kan worden om er een hybride van te maken.

Nou moet je niet denken dat je dat zelf op een middag in je garage kan doen. Deze motor is bedoeld voor autofabrikanten, die daarmee relatief eenvoudig op basis van een elektrisch platform een hybride kunnen ontwikkelen.

Piepkleine plug-and-play-units

De aandrijflijn is plug-and-play, met de elektromotor, transmissie en benodigde elektronica eraan vast, en valt in een EV-platform op de plek van de voorste elektromotor. Horse Powertrain levert twee versies: de Ultra-Compact (65 cm breed, één elektromotor) en de Performance (74 cm breed, twee elektromotoren).

De viercilindertjes zijn 1,5-liter groot, maken gebruik van een full-hybridsysteem en voldoen reeds aan alle crashveiligheidsregels. Horse Powertrain denkt ook na over een driecilindervariant, die 7 centimeter minder breed zal zijn.

Over het feit dat het motortje ook nog brandstof moeten hebben, heeft de ontwikkelaar eveneens nagedacht. Er ontstaat in het EV-platform ruimte voor een tank, omdat de grote batterij kan worden vervangen door een kleinere.

Motortje met hoog rendement

De viercilinder heeft een rendement van 44,2 procent, wat extreem hoog is voor een verbrandingsmotor. Het WLTP-verbruik van het turboblokje zou op 3,3 liter/100 kilometer liggen, waarmee het net zo zuinig is als de zuinigste diesels.

Joint venture van Renault en Geely

Horse Powertrain bestaat sinds 2024, heeft bijna 20.000 medewerkers en is een joint venture van Renault en Geely. Beide hebben 45 procent van de aandelen. De Saoedi-Arabische oliemaatschappij Aramco heeft de overige 10 procent in handen.

