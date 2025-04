Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit moet je volgens Audi-designer weten over nieuwe A6 Limousine

Een week nadat we jullie kennis hebben laten maken met de nieuwe Audi A6 Avant, is nu ook de ‘Limousine’ onthuld. Eén van de ontwerpers stelt ‘m aan je voor.

Dat de stationwagonvariant van de nieuwe generatie A6 het spits mag afbijten in het publiciteitsoffensief, zegt wel wat over de status van de ‘Avant’ binnen Audi. Niet voor niets is de RS6 Avant voor velen de meest begeerlijke auto met vier ringen in de grille.

Audi A6 Limousine kent nieuwe designtaal

Maar wie geen honden, mountainbikes of eh… pinautomaten te vervoeren heeft, is wellicht beter af met de statige sedan versie. Door Audi zelf liever ‘Limousine’ genoemd. Net als de Avant lijkt de A6 Limousine op het eerste oog niet zoveel te verschillen van zijn voorganger. De grote grille en eenvoudige lijnvoering zetten je al gauw op het verkeerde been. Wie beter kijkt, ziet dat er wel degelijk een nieuwe vormtaal is toegepast. Niet langer leunend op scherpe vouwen en geometrische oppervlakken, maar juist ronde vormen die er niet alleen gestroomlijnd uitzien, maar dat ook echt zijn.

De luchtweerstandscoëfficient van 0,23 is de beste ooit voor een Audi met verbrandingsmotor. Aan de achterkant is de A6 nog duidelijker als nieuw te herkennen, dankzij de rode reflectorbalk die over de hele breedte loopt, alsook de naar beneden wijzende knipperlichten die met name in combinatie met lichte lak het aangezicht bepalen. Maar wie kan er beter toelichting geven bij het nieuwe lijnenspel van de A6, dan één van de personen die zelf het penseel te hande heeft genomen om ‘m te tekenen? Stap naar voren, Kamil Lebanowicz!

Dit kost de sedan in Nederland

De A6 Limousine is vanaf deze week te bestellen vanaf 64.990 euro voor het 204 pk sterke tweeliter TFSI instapmodel. Op termijn volgen ook plug-in hybrides met vierwielaandrijving. Importeur Pon haalt de diesel en V6 niet naar Nederland, sportievere modellen worden in de toekomst echter niet uitgesloten. Hoe de Audi A6 zich tot zijn concurrenten verhoudt, kun je nog eens terugzien in de uitgebreide videoreview die we pas van de A6 Avant hebben gemaakt.