Dit moet een van de leukst rijdende elektrische auto worden

Hyundai wist met de Ioniq 5 N velen te verbazen. De elektrische auto bleek een bijzonder leuk rijdende auto. Wordt dat model nu overtroffen door de Hyundai Ioniq 6 N?

Hoewel Koreaanse merk nu officieel enkel de gefacelifte Ioniq 6 laat zien, staat er bij verschillende foto’s op de achtergrond een N-model met uitbundig spoilerwerk.

Gefacelifte Hyundai Ioniq 6

De gefacelifte Hyundai Ioniq 6 krijgt een nieuwe neus die gekenmerkt wordt door gesplitste koplampen. Kies je voor de N Line, dan krijgt de elektrische auto agressiever bumperwerk voor en achter.

Het interieur van de elektrische auto is ook aangepast. Zo plaatst het merk een nieuw stuur en zijn de materialen – volgens Hyundai zelf – van hogere kwaliteit. Ook het paneel voor de klimaatbediening is groter geworden.

De leukste elektrische auto?

Over de technische specificaties van de nieuwe Ioniq 6 laat het merk nog niets weten. Naar verwachting krijgt het N-model de aandrijflijn van de Hyundai Ioniq 5 N. Waarom die N een van de leukst rijdende elektrische auto’s is, vertelt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video.