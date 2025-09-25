Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit megabedrag hebben slechts 11 focusflitsers nu al opgeleverd

Sinds kort kun je langs de Nederlandse wegen zogeheten focusflitsers tegenkomen. Deze controleren niet op snelheid, maar checken of jij niet stiekem op je telefoon zit. Dat gebeurt nog veel te vaak, zo blijkt. Want inmiddels zijn al duizenden bestuurders op de bon geslingerd.

De focusflitsers zijn nu bijna vijf maanden (op enkele stormachtige dagen na) actief. Tijd om de balans op te maken.

Elf focusflitsers goed voor 12.000 boetes

Hoewel de cijfers maar tot en met augustus gaan, stond de teller na die vier maanden al op zo’n 12.000 bekeuringen. En dat met slechts elf actieve focusflitsers.

Hoeveel omzet deze flitsers gegenereerd hebben, is niet moeilijk te achterhalen. Ze bekeuren enkel telefoongebruikers in het verkeer en die boete bedraagt maar liefst 430 euro (plus 9 euro administratiekosten). Doe dat maal 12.000 en je komt uit op 5,16 miljoen euro en ruim een ton aan administratiekosten. Ka-ching!

Meer van deze flitsers op komst

Het blijft overigens niet bij deze elf focusflitsers. De overheid is voornemens het arsenaal uit te breiden tot vijftig van deze flitsers. Oppassen dus, want het is een duur geintje. Dat is overigens meer dan terecht, want autorijden en een mobiel bedienen gaan simpelweg niet samen. Deze verkeersboetes zijn juist helemaal niet terecht.