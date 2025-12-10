Dit kost ’s werelds populairste nieuwe auto in Nederland
Yep, de Toyota RAV4 was in 2024 de populairste nieuwe auto van de hele wereld, met zo’n 1,18 miljoen registraties. Dat was nog de vijfde generatie en die wordt zeer binnenkort vervangen door de zesde.
In vergelijking met zijn voorganger wordt-ie 1.800 euro duurder, wat betekent dat de versie met 304 pk en vierwielaandrijving er vanaf 52.795 euro is. Dat is echter niet de instapper, want de Toyota RAV4 is er nu ook alleen met voorwielaandrijving en 268 pk. Die uitvoering start bij 49.795 euro.
Toyota RAV4 met 100 kilometer elektrische range
Beide hebben een plug-in hybride-aandrijflijn met een 22,7 kWh-accu, waarop ze maximaal 100 kilometer volledig elektrische kunnen rijden. Ze kunnen snelladen met 50 kW, waarmee de batterij in ongeveer een half uur weer tot 80 procent is op te laden.
Plug-in Hybrid 300 de keuze voor caravanrijders
Opvallend is het verschil in trekkracht tussen de Plug-in Hybrid 270 en Plug-in Hybrid 300 AWD-i. Achter de eerste mag een geremde aanhanger van maximaal 800 kilo. De tweede mag precies 1.600 kilo meer trekken, dus dat is de keuze voor de caravanrijder.
Toyota RAV4 beschikbaar in vier uitrustingsniveaus
De Toyota RAV4 is er in vier uitrustingsniveaus: Dynamic, First Edition, Executive en GR Sport, waarbij het grappige detail is dat de Dynamic de laadpoort rechtsvoor heeft en dat bij alle andere uitvoeringen de stekker linksvoor moet worden ingeplugd. De Plug-in Hybrid 270 is niet als GR Sport beschikbaar.
