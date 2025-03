Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de wasstraat gemiddeld in Nederland en hier ben je het meest kwijt

Het wassen van je auto: de een vindt het leuk, de ander ziet het als een noodzakelijk kwaad. Die laatste groep zal met name kiezen voor de makkelijke en snelle optie: de wasstraat. Hoeveel je voor een wasbeurt betaalt, verschilt flink per Nederlandse provincie en regio.

Als je echt het allerbeste voor je auto wilt, dan was je die van jou natuurlijk met de hand. Het liefst met twee emmers, een goede autoshampoo en een washandschoen. Gebruik liever geen ouderwetse spons, die kan namelijk krasjes veroorzaken die je weer weg moet polijsten.

Dit ben je gemiddeld kwijt aan de wasstraat

Kies je voor de wasstraat, dan ben je in Nederland gemiddeld 14,05 euro kwijt per wasbeurt. Dit blijkt uit onderzoek van AutoTrack. Niet alleen de plek waar je je auto laat wassen heeft invloed op de prijs, ook zijn er tal van pakketten te kiezen. Ongeveer 75 procent van alle wasstraten heeft vier verschillende programma’s.

Auto wassen op de oprit of straat Niet in iedere gemeente is het toegestaan om je auto op straat of op de oprit te wassen. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het goedkoopste wasprogramma kost gemiddeld 10,90 euro. Voor het meest uitgebreide pakket betaal je bij de gemiddelde wasstraat 17,33 euro. Wat het verschil is tussen de verschillende pakketten, zie je in onderstaande tabel. Let wel, dit kan per wasstraat verschillen.

Behandeling Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Wassen & Reinigen ✅ ✅ ✅ ✅ Drogen ✅ ✅ ✅ ✅ Banden & Velgen ✅ ✅ ✅ ✅ Wax & Coating ✅ ✅ ✅ Schuim ✅ ✅ Voorwas ✅ ✅ Hoge Druk ✅ ✅ Bodem ✅ ✅ Polish ✅ Insecten ✅ Dorpels & Ramen ✅ Ceramic & Bescherming ✅ Prijs €10,90 €13,26 €15,69 €17,33 Meerprijs t.o.v. vorige — +€2,36 +€2,43 +€1,64

Kijken we naar de provincies, dan springt Utrecht er negatief uit. In de provincie betaal je met een gemiddelde prijs van 15,60 euro het meest om je auto te wassen. Friesland is gemiddeld het goedkoopst, daar is je auto schoon voor 12,61 euro. Het goedkoopste basisprogramma is overigens in Flevoland te koop en kost daar gemiddeld 9,27.

De 10 duurste regio’s van Nederland

Tussen de regio’s zijn de verschillen nog veel groter. Zo betaal je in Delfzijl en omgeving gemiddeld slechts 11,65 euro per wasbeurt, terwijl je in de Zaanstreek gemiddeld 16,67 euro betaalt voor een ritje door de wasstraat.