Dit kost de nieuwe Toyota Urban Cruiser in Nederland

Toyota maakt de prijzen van de nieuwe Urban Cruiser bekend. De volledig elektrische auto is te bestellen vanaf 32.995 euro.

De Urban Cruiser moet concurreren met auto’s als de BYD Atto 2 en de Peugeot e-2008. Ook de Volvo EX30 is een belangrijke concurrent. Vergeleken met die auto’s heeft de Toyota een marktconforme prijsstelling.

Goedkoopste Toyota Urban Cruiser

De goedkoopste Toyota Urban Cruiser is uitgerust met een 49 kWh-accupakket. Deze batterij kan met maximaal 80 kW opladen. Aan het pakket is een elektromotor gekoppeld met een vermogen van 144 pk. Met deze aandrijflijn is een WLTP-range van 344 kilometer mogelijk.

Duurdere versies

De duurdere variant van de Toyota Urban Cruiser krijgt 30 pk meer en een accupakket van 61 kWh. Opladen gaat met een 125 kW-piek een stuk sneller en de range is met 426 kilometer fors meer. Voor deze variant betaal je dan ook minimaal 2.800 euro extra.

Uitvoering Accu Actieradius Vermogen Prijs Active 49 kWh 344 km 144 pk €32.995 Dynamic 61 kWh 426 km 174 pk €35.795 Executive 61 kWh 426 km 174 pk €38.295 Executive AWD 61 kWh 395 km 184 pk €39.795

Het topmodel heeft vierwielaandrijving en biedt door een extra elektromotor op de achteras 10 pk meer. Door de AWD gaat er wel wat van de range verloren.

