Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Audi Q3 plug-in hybride met grote EV-range

Audi heeft de prijzen bekendgemaakt van de vernieuwde Q3, die voortaan standaard geleverd wordt met een plug-in hybride-aandrijflijn. De Q3 e-hybrid is per direct te configureren en te bestellen bij de dealer. Instappen kan vanaf 52.990 euro.

Voor dat bedrag krijg je de Q3 Pro Line, die onder meer is voorzien van parkeersensoren, cruise control, smartphone-interface, airco en degelijk audiosysteem. De Advanced edition, die onder andere extra rijhulpsystemen, stoelverwarming, driezone climate control en adaptieve cruise control toevoegt, kost 55.490 euro. De rijkst uitgeruste variant, de Audi Q3 S edition, staat in de prijslijst vanaf 57.990 euro en voegt daar onder meer een sportiever exterieur (S line) en 19 inch-wielen aan toe.

Plug-in hybride met 119 kilometer EV-range

Dankzij de plug-in hybride-aandrijflijn heb je een systeemvermogen van 272 pk onder je rechtervoet en kun je tot wel 119 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat is beduidend grotere range dan de plug-in hybride BMW X1 (die er overigens ook als EV is).

Hoewel je altijd een brandstofmotor hebt om op terug te vallen, kun je deze PHEV ook aan de snellader hangen, waar de Audi Q3 een maximale laadsnelheid van 50 kW haalt. In ideale omstandigheden laad je de accu binnen een half uurtje tot 80 procent vol.

Voor wie meer wil dan de standaarduitrusting, zijn er verschillende optiepakketten beschikbaar. Zo is het Tech-pakket voor 2.490 euro leverbaar op de Pro Line en standaard op de duurdere uitvoeringen. Daarbij wordt je Audi Q3 uitgerust met een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels met projectieverlichting.

Optiepakketten van Audi Q3

Op de Advanced en S edition zijn bovendien de pakketten Tech plus (1.990 euro) en Tech pro (3.990 euro) beschikbaar. Vooral die laatste is het overwegen waard, want daarbij ontvang je elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, een TopView-camera en een adaptief onderstel. De eerste exemplaren van de nieuwe Audi Q3 worden dit najaar in Nederland verwacht.