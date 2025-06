Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Lancia Ypsilon HF in Nederland

Lancia brengt het HF-label terug op de Ypsilon. Nu is bekend hoe duur de hete hatchback in Nederland is.

De Ypsilon HF deelt zijn techniek met de Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce en Peugeot 208 GTi. Dit betekent dat hij een elektromotor heeft die goed is voor 280 pk.

Lancia Ypsilon HF

Om het vermogen ook daadwerkelijk in voorwaartse kracht om te zetten, is er tussen de voorwielen een Torsen-sperdifferentieel geplaatst. Dit zorgt voor veel meer grip en betere prestaties op het circuit. Daarbij sprint deze Lancia Ypsilon HF van 0 naar 100 km/h in 5.6 seconden en bedraagt de topsnelheid 180 km/h.

De elektromotor put zijn energie uit een 54 kWh-accupakket, waarmee een WLTP-actieradius van 370 kilometer haalbaar moet zijn. Verder heeft de Lancia Ypsilon HF natuurlijk een sportievere uitstraling en rijeigenschappen die je verwacht van een snelle hatchback.

De Lancia Ypsilon HF kost in Nederland minimaal 41.000 euro. Dat is zo’n 6.000 euro meer dan de instapper. Overigens kun je ook het echte rally-model kopen, deze kost 38.900 euro exclusief belastingen.