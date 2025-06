Deel dit: Share App Mail Tweet

Koreaans merk komt nu naar Nederland met deze drie auto’s

Er komt een Koreaans merk naar Nederland. Genesis verkoopt al auto’s in landen als Duitsland en Zwitserland, maar in ons land was het nog niet actief.

Daar komt nu dus verandering in. Het merk belooft hier begin 2026 te starten met het uitleveren van modellen.

Genesis naar Nederland met drie modellen

Wat kun je van Genesis in Nederland verwachten? Het Koreaanse luxemerk van Hyundai start met drie modellen. Het is bij alle auto’s nog onduidelijk welke uitvoeringen exact naar ons land komen.

Genesis GV60

Allereerst de GV60. Dit is een volledig elektrische SUV met een eigenzinnig design. Zijn platform deelt hij met de Kia EV6.

Hoewel hij nog niet in Nederland te koop is, vonden we er eerder al een exemplaar als occasion. De versie met het grootste accupakket komt 516 kilometer ver op een acculading en het topmodel heeft 435 pk aan vermogen.

Genesis GV70 Electrified

De Genesis GV70 is een grotere SUV. Hij meet meer dan 4,7 meter en heeft plaats voor vijf inzittenden.

In het buitenland is hij ook leverbaar met diesel- en benzine-aandrijflijnen, maar in ons land wordt hij enkel met elektromotoren geleverd. Dit betekent dat hij een 435 pk-aandrijflijn heeft die gekoppeld is aan een 84 kWh-accupakket. De WLTP-actieradius bedraagt 455 kilometer.

Genesis G80 Electrified

De Genesis G80 is een bijzondere verschijning op de Nederlandse wegen. In ons land zie je namelijk nauwelijks van dit soort lange sedans. Jammer genoeg komt de fraai gelijnde G70 – en dus ook de shooting brake – niet naar ons land.

De G80 zal in Nederland enkel met een elektrische aandrijflijn geleverd worden. Genesis biedt vooralsnog enkel een versie aan met een groot 94,5 kWh-accupakket en 370 pk. Dankzij het grote batterijpakket en zijn lange, platte design haalt hij een range van 520 kilometer.

