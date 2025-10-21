Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom we nu smekend aan de voeten van Toyota liggen

Misschien kunnen jullie ons helpen. Bel Toyota, spam het bedrijf met mails en berichtjes! Want deze charmante nieuwe Land Cruiser-variant móét naar Europa komen.

Dit is de Toyota Land Cruiser FJ, een terreinwagen van het formaat Land Rover Defender 90, waarop we al sinds 2021 wachten. Toen liet Toyota een studiemodel zien, de Compact Cruiser EV, met de belofte dat er inderdaad een kleinere loot aan de Land Cruiser-stam zou verschijnen.

Toyota Land Cruiser FJ

Dat is deze Land Cruiser FJ geworden. Hij is niet elektrisch, zoals de Compact Cruiser EV was, maar heeft een benzinemotor onder de kap. De 2,7-liter viercilinder levert 163 pk en 243 Nm, en is gekoppeld aan een zestraps automaat.

De Land Cruiser FJ is 4,58 meter lang en daarmee 35 centimeter korter dan de Land Cruiser Prado, met een wielbasis die 27 centimeter korter is (2,58 meter). Hij staat echter op een ander platform. Opvallend genoeg gebruikt Toyota voor de FJ de IMV-basis van de Hilux.

Dat betekent dat de nieuwe Land Cruiser-variant gewoon een apart ladderchassis heeft. Net als de Prado is hij er met rechthoekige koplampen en met ronde koplampen. Zijn uiterlijk is lekker Tonka-achtig, met – afgaand op de foto’s – een enorme dode hoek links- en rechtsachter door de kamerbrede C-stijl.

Zoals zo vaak heeft Toyota slim nagedacht over de toepassing van de auto. De hoeken van de bumpers, zowel voor als achter, zijn gemakkelijk te verwijderen en vervangen. Want als je met de FJ het terrein in duikt, beschadigt er natuurlijk snel iets.

Komt-ie naar Europa?

En dan de belangrijke vraag: komt de Toyota Land Cruiser FJ naar Europa? Het lijkt er voorlopig niet op. Ergens volgend jaar komt-ie in Japan op de markt. Wat er daarna gebeurt, is nog onbekend. Zeker voor Nederland heeft de FJ zijn motorisering niet mee. Hij zou hier bestraft worden met een klap BPM.

Alle Land Cruiser-varianten

Tot slot nog even een korte uitleg over de Toyota Land Cruiser, want er zijn meerdere varianten te koop. De grote Land Cruiser, de J300, hebben wij hier niet. Daaronder staat de Land Cruiser Prado, de J250, die in Nederland zonder de toevoeging Prado wordt verkocht. Dan is er ook nog de klassieke J70, die nog steeds wordt gebouwd als onverwoestbaar werkpaard. Zie de video van onze collega Coen hierboven.