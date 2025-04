Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe krankzinnig veel de Renault 5 Turbo 3E kost

Snelle, leuk sturende en exclusieve auto’s kosten doorgaans (veel) meer dan een model voor de gewone man. Toch is het prijskaartje van de Renault 5 Turbo 3E gerust gigantisch te noemen.

De 5 Turbo 3E is niet als de Alpine A290 een sportieve versie van de R5. De auto is onderhuids compleet herzien. Het is bijvoorbeeld geen voorwielaandrijver, maar heeft drie elektromotoren die de achterwielen aandrijven.

Renault 5 Turbo 3E

Deze elektromotoren zijn samen goed voor een maximaal vermogen van 540 pk. Hiermee sprint hij in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 270 km/h. Het accupakket is 70 kWh groot en biedt een range van 400 kilometer.

Dit kost hij

De Renault 5 Turbo 3E kan dankzij zijn 800 volt-boordnet niet alleen snel ontladen, maar ook opladen. Hij haalt aan de snellader tot 350 kW. Dit alles maakt de EV natuurlijk erg duur. De Renault 5 kost – schrik niet – 155.000 euro. Dit is de voorlopige adviesprijs.

Wil je een 5 Turbo 3E? Dan moet je nu al 50.000 euro aanbetalen. In totaal worden er 1.980 exemplaren gebouwd. De eerste exemplaren worden in 2027 uitgeleverd. Wat je van de auto kunt verwachten, zie je in onderstaande video.