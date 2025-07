Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het meest bijzondere onderdeel van de Lancia Ypsilon HF

Om er een échte hot hatch van te maken is de Lancia Ypsilon HF voorzien van allerlei interessante aandrijf- en onderstel techniek. Maar één element zagen we nog niet eerder in deze klasse.

Het blijft jammer dat de klassieke sporthatchback met verbrandingsmotor op het punt van uitsterven staat, maar het afgelopen jaar zijn er een heleboel modellen opgestaan die dit verlies een stuk draaglijker maken. Ook met elektrische aandrijving kun je namelijk heel veel rijplezier uit een auto halen, zolang de hardware en afstemming van de aandrijving, onderstel en remmen maar voor elkaar zijn.

Lancia Ypsilon HF gaat strijd aan met andere hot hatches

Modellen als de Mini John Cooper Works, Alpine A290 en Alfa Romeo Junior Veloce hebben álles in zich wat een klassieke hot hatch leuk maakt om in te rijden… behalve geluid en een versnellingsbak dan. Zes van de belangrijkste hot hatches met elektropower deden eerder dit jaar mee aan de Autovisie EV Supertest.

Onlangs is de Lancia Ypsilon HF (zie hier onze rijtest) toegevoegd aan het aanbod compacte sportieve elektrische stadsauto’s. In grote lijnen identiek aan eerdergenoemde Alfa Romeo en ook de Abarth 600e, maar verschillen zijn er ook: Lancia heeft de HF zo laag mogelijk op de grond gelegd om de fysieke eigenschappen van een klassieke sporthatchback zo veel mogelijk te benaderen.

Voor het eerst op semislicks

Ten opzichte van de Abarth en Alfa moesten de wielen daardoor twee inch worden verkleind om contact met de wielkasten te voorkomen. De Abarth rijdt op 225/40R20, de Yps op 225/40R18. Vanwege de kleinere bandomtrek is de topsnelheid geen 200, maar 180 kilometer per uur. Wel accelereert de Lancia in 5,6 seconden naar 100 km/h, wat een tiende sneller is dan de concurrentie uit eigen huis. Een enkele tientallen kilo’s lager gewicht en vooral de tractie van de optionele Michelin Pilot Sport Cup 2 banden dragen daaraan ook bij.

Inderdaad, als eerste auto’s in deze klasse is de Ypsilon met serieuze semislick-banden van Michelin verkrijgbaar. Die zijn hard nodig om het flinke gewicht van de auto (zo’n 1.500 kilo) en het hoge koppel van de motor (354 Nm) te kunnen verwerken.

Standaard rolt de Lancia Ypsilon op volstrekt alledaags Primacy4-rubber, maar voor optimale dynamiek zijn de sportbanden met hun stijve wang, beperkte profiel en plakkerige loopvlak een must. Het enige probleem? Ze verhogen het verbruik met minimaal 10 procent, wat op hogere snelheden nog verder kan oplopen. En dat terwijl de HF op een acculading sowieso al niet verder dan 370 kilometer komt. Dus zou jij ‘m met gewone bande, of toch die Cup 2’s nemen?