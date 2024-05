Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Renault Clio

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de Renault Clio.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met bijvoorbeeld airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De Renault Clio

Autovisie rijdt de Renault Clio met de 145 Hybrid-aandrijflijn. De hybride aandrijflijn met automatische transmissie levert een gecombineerde kracht van 143 pk en 205 Nm. Dit komt tot stand door een inmiddels bekend, maar daarom niet minder ingenieus samenspel tussen een atmosferische 1,6-liter viercilinder en twee elektromotoren.

De transmissie met acht verzetten werkt met een klauwkoppeling om energieverspillende wrijving te voorkomen en dat bespaart bovendien gewicht. Achter de achteras van de Renault Clio ligt een 1,2-kWh-accupakket, waarmee daadwerkelijk (even) puur elektrisch gereden kan worden én het weggedrag positief wordt beïnvloed.

Het daadwerkelijke verbruik

De Renault is een volwaardige hybride, waarmee daadwerkelijk stukken volledig elektrisch gereden kunnen worden dankzij een 1,2 kWh-accu. Wegrijden gaat altijd elektrisch en vanaf zo’n 40 km/h schakelt de viercilinder bij als er behoudend gas wordt gegeven. Ook op snelwegtempo licht het EV-lampje geregeld op om aan te geven dat de benzinemotor op kort verlof is gestuurd.

Renault WLTP-verbruik gemiddeld 4,3 l/100 km Gemeten verbruik 4,8 l/100 km Actieradius 813 km Milieulabel A CO2-emissie 97 g/km

Met een gemeten negen tellen vanuit stilstand naar 100 km/h en een verbruik van 1 op 20,8 (4,3 liter per 100 kilometer) stelt de Renault Clio allerminst teleur. De actieradius van 813 kilometer moet door de eerste productie-EV nog overtroffen worden.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

