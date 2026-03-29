Dit is geen brommobiel: Ligier JS2 RS is zo snel als een GT3

Het blijft opmerkelijk dat naam verschijnt op de recordhouder van de langzaamste ­ ronde op de Nürburgring Nordschleife (28:25,814 met een JS50 diesel brommobiel) en allerhande succesvolle auto’s waarmee op wereldtopniveau wordt geracet.

Hoe dan ook, bij het Franse Ligier en de motorsporttak daarvan, Ligier Automotive, wordt onverminderd aan de weg getimmerd om relatief betaalbare autosport producten te ontwikkelen, met de JS2 RS als nieuwste resultaat.

Het betreft een grondige doorontwikkeling van de JS2 R, die de constructeur in 2018 op de Salon van Parijs voor het eerst liet zien en waarvan er inmiddels een boel rondrijden. Er is zelfs een Franse merkencup voor.

Toen was het nog een model met een buizenframe, glasvezel bodywork en een 350 pk 3,7-liter Ford-V6 met een richtprijs van iets meer dan een euroton. Nu is-ie doorontwikkeld tot de RS, die (dankzij de ervaring van Ligier met het bouwen van LMP3-prototypes) beschikt over een koolstofvezel monocoque, sterk verbeterde aerodynamische eigenschappen, een twin-turbo Ford-V6 met 650 pk en een richtprijs van 259.000 euro ex. belastingen.

Dat lijkt een boel geld, maar voor een auto die (mede dankzij het lage gewicht van 1.150 kilo) in staat is om rondetijden in de buurt van een GT3-auto te rijden, zou je het bijna een koopje kunnen noemen.

Er bestaat ook nog zoiets als een optielijst (met daarop zaken als airco, data- en telemetrievoorzieningen, radioverbinding en volledig koolstofvezel bodywork), waardoor de prijs best over de drie ton te tillen is. Dan nog kost een Ferrari 296 GT3 minstens het dubbele, maar komt een LMP3 (met circa 450 pk op 950 kilo) als alternatief in zicht voor de amateur racer voor wie het best hard mag gaan.

Een noemenswaardig nadeel aan de Ligier is dat daarvan geen straatversie bestaat, met als gevolg dat de JS2 RS niet als GT3-racer gehomologeerd kan worden. Wel is het Ligier onlangs gelukt om de auto goedgekeurd te krijgen voor het GT2-kampioenschap van de SRO, dat al sinds de oprichting kampt met tegenvallende deelnemersaantallen.

Hierin zullen Ligier-klanten met hun JS2 RS het kunnen opnemen tegen auto’s als de Maserati MC20, Porsche 911, Lamborghini Huracán, KTM X-Bow en Mercedes-AMG GT. Op 19 en 20 september is het kampioenschap bovendien te bewonderen op ons eigen Zandvoort en eerder al op Spa-Francorchamps in het weekeinde van 20 en 21 juni.

De JS2 RS is nog steeds primair bedoeld voor amateurrijders van alle rangen en standen, dus is er standaard race-ABS van Bosch aanwezig, evenals traction control met meerdere standen. De besturing is hydraulisch bekrachtigd om ook de gentlemanracer op leeftijd niet uit te sluiten. Toch zal het nog steeds hard werken zijn om de JS2 RS snel over een circuit te jagen.

De remmerij van Brembo is geoptimaliseerd voor langeafstandsraces, dus het ligt voor de hand dat er op termijn Ligiers te zien zullen zijn in één of meer van de Creventic-races zoals de 24 Uur van Dubai. Klanten moeten getrokken worden door het idee van GT3-racesnelheid voor de prijs van een GT4. Met FIA E II-SC homologatie kan de JS2 in uiteen lopende kampioenschappen gebruikt worden.

Overigens wordt de JS2 R niet door de RS vervangen, maar blijft hij eveneens in productie, nu met de nieuwe Ford 3,5-liter V6 van de RS (maar dan zonder turbo’s) en diverse andere upgrades.