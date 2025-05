Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is eigenlijk de enige nieuwe Audi A6 die je wilt hebben

Prima auto, die nieuwe Audi A6 met TFSI-benzinemotor, maar voor Nederland is eigenlijk alleen deze e-Hybrid écht relevant. Hij is er in twee versies: met 299 of 367 pk.

Audi heeft het zichzelf én ons weer lekker moeilijk gemaakt. Het merk zou al zijn EV’s een even nummer geven en al zijn niet-elektrische auto’s een oneven typeaanduiding, maar op dat besluit kwam het al na een paar maanden terug.

Plug-in hybride met 100 kilometer range

Dus zijn er nu twee Audi’s A6: de ‘gewone’ en de elektrische e-Tron. Die eerste was tot voor kort alleen te koop met een 2,0-liter viercilinder turbomotor en 204 pk. De sedanversie is er vanaf 64.990 euro, voor de Avant wil de importeur minstens 69.990 euro hebben.

De A6 TFSI verbruikt gemiddeld tussen de 1 op 12 en 1 op 14. Wie minder vaak aan de pomp wil staan, doet er dus beter aan om te wachten op een van deze plug-in hybrides, die op een volle 20,7 kWh-accu ruim 100 kilometer ver komen.

A6 e-Hybrid met maximaal 367 pk

De batterij van de Audi A6 e-Hybrid is 45 procent groter dan die in zijn voorganger. Hij kan in 2,5 uur worden opgeladen met maximaal 11 kW. Snelladen kan de e-Hybrid niet. De geëlektrificeerde Audi A6 heeft twee rijmodi: EV en Hybride.

Zijn 2.0 TFSI-motor wordt ondersteund door een elektromotor. De versie met 299 pk en 450 Nm gaat in 6,0 seconden naar 100 km/h en heeft een top van 250 km/h. Dat laatste geldt ook voor de 367 pk en 450 Nm sterke variant, die na 5,3 seconden op 100 km/h zit.

Beide stekkerhybrides hebben vierwielaandrijving en zijn standaard uitgerust met achterwielbesturing. Tot 60 km/h sturen de achterwielen tegen voor een grotere wendbaarheid, daarboven sturen ze mee met de voorwielen.

Audi A6 e-Hybrid prijzen

De Audi A6 e-Hybrid met 299 pk is er als Pro Line, Advanced Edition en S Edition. Het 367 pk sterke topmodel is er alleen als S Edition Competition. Dit kosten de vier uitvoeringen (de Avant is altijd 2.000 euro duurder):