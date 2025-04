Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de snelste laadpaal van Nederland

Nieuwsberichten over snelladen met meer dan 1.000 kW vliegen je om de oren, maar dat is nog geen realiteit. We gaan op zoek naar de snelste laadpaal van Nederland.

Huawei, BYD en Zeekr, allemaal hebben ze al laadpalen die meer dan 1 MW kunnen leveren. Deze zijn echter nog niet werkend en zullen eerst in China in gebruik worden genomen.

De snelste laadpaal van Nederland

Onze zoektocht naar de snelste laadpaal van Nederland strandt in het Zeeuwse Biervliet. Hier staat een laadpaal van het merk Autel die tot wel 480 kW levert (snellaadstation Groen Goud). Deze is dus fors sneller dan 400 kW-lader van EVBox en Fastned nabij Oostzaan.

Voor velen is zo’n snelle laadpaal nutteloos. Slechts een handjevol elektrische auto’s kan daadwerkelijk met deze snelheid opgeladen worden. Overigens is er al wel een auto in Nederland waarvoor deze 480 kW-laadpaal zelfs niet genoeg is. De Rimac Nevera slokt tot wel 500 kW op. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je meer over de krankzinnige specificaties.

Dit betekent echter niet dat de snelste laadpaal van Nederland nutteloos is. Allereerst kun je ook jouw auto er met een iets lager aantal kW opladen. Daarbij zullen er in de toekomst meer auto’s op de markt komen die hogere laadsnelheden halen. Zo werkt BYD aan een 1.000 en 1.500 volt-boordnet. Met die laatste moet laden tot 600 kW mogelijk worden.