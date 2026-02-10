Dit is de snelle auto van Olympisch kampioen Jutta Leerdam, en dit kost hij in Nederland
Jutta Leerdam won gisteren goud op de 1.000 meter schaatsen, maar was ook al voor deze medaille een wereldster. Met miljoenen volgers op social media wordt haar vermogen geschat op zo’n vijf miljoen euro. Voldoende om een leuke auto van te rijden.
De schaatster deelt op internet veel, maar weinig over haar auto’s. Toch plaatste Jutta Leerdam zo’n half jaar geleden video’s met een auto die naar alle waarschijnlijkheid van haar is.
De Porsche Cayenne Coupé van Jutta Leerdam
In de video van Jutta Leerdam duikt een Porsche Cayenne Coupé op. Hoewel je lastig kunt zien om welke variant het exact gaat, kunnen we ontcijferen dat dit niet de snelste uitvoering is, de Turbo GT.
@juttaleerdam
Ik maar poseren
De vier uitlaatpijpjes aan de achterkant bewijzen dat het hier ook niet om een basismodel gaat. Ofwel, het is een Black Edition met 353 pk-sterke zescilinder, een 304 pk-sterke hybride-zescilinder of een S met 474 pk.
Dit kost hij in Nederland
De goedkoopste van die motoriseringen is een Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition. Deze kost zonder opties 137.301 euro. Daarbij lijkt de remklauw achter geel van kleur. Dit duidt op de koolstofkeramische remmen, een optie van bijna 10.000 euro.
Met nog een setje extra grote zwarte RS Spyder-wielen en een grijze exterieurkleur gaat de prijs al rap over de 150.000 euro, maar daar krijgt Jutta Leerdam wel een ideale daily driver voor terug.
Bestuurder krijgt ruim 1.000 euro boete bij snelheidsovertreding van 7 km/h, hoe kan dat?
In bovenstaande video rijdt Autovisie-redacteur Remco Slump met de Porsche. Hij laat zien waarom de Cayenne zo’n goede SUV is en ondanks zijn gewicht erg fijn rijdt.
