Dit is de McLaren voor wie geen supercar kan betalen
McLaren zou de prestaties van zijn supercars wellicht definiëren als het slaan van een eagle in golf: bovengemiddeld. Maar geavanceerde techniek in auto’s verwerken lijkt niet genoeg voor het merk. De golfsport moet er nu ook aan geloven.
Oranje accenten, gaas met een honingraatpatroon zoals dat van de supercars en een koolstofvezel ‘motorkap’. Die elementen moeten voor het McLaren-gevoel zorgen. Als je niet in staat bent een Britse sportwagen te kopen, kun je nu kiezen voor dit golfsetje (of verassende product). Al lijkt McLaren er alles aan te doen om het niche te houden.
Grote namen
Het Britse merk laat er geen gras over groeien. Grote namen in de golfwereld, wereldspeler Justin Rose, US Women’s Open-winnares Michelle West en oud Ryder Cup-speler Ian Poulter, trekken voortaan McLaren-clubs uit hun golftas. Daarnaast heeft de supercarontwikkelaar zijn golfhoofdkantoor gevestigd in Carlsbad, Californië. Ook wel het knooppunt voor de ontwikkeling en beoefening van de sport.
De collectie bestaat uit twee soorten ijzers (bedoeld voor het slaan van de bal over middellange afstanden): de Series 1 en de Series 3. Justin Rose heeft geparticipeerd in de ontwikkeling van het Series 1-ijzer en speelt er vanaf nu zelf mee op de PGA Tour. Heb je als golfer met een handicap hoger dan 10 nu met aplomb de Series 1 in de hand, dan kun je die beter terug in de tas stoppen. De Series 3 is stabieler en daarom een betere optie voor de amateur die het liefst met supercarclubs speelt.
McLaren biedt geen zachte prijs
Op het gebied van techniek neemt McLaren geen genoegen met minder. Ze gebruiken een productietechniek die normaal gesproken nauwelijks voorkomt in de golfindustrie, omdat die duur en technisch ingewikkeld is. Met deze methode kunnen ze de binnenkant van de club tot in detail vormgeven en het gewicht extreem nauwkeurig verdelen.
Niet iedereen heeft het vermogen om een McLaren Artura Spider te kopen (die overigens verrassend goed inzetbaar is als daily driver). Ja, de golfclubs hebben een kleiner prijskaartje, maar goedkoop zijn ze niet. Eén ijzer kost 433 euro. Dan ben je in het bezit van één club, en een gemiddelde golfer heeft er zeven…
