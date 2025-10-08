Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de eerste Europese auto met Apple Carplay Ultra

Na 11 jaar rolt Apple vanaf dit jaar eindelijk de langverwachte nieuwe generatie van Apple Carplay uit. Om het nu te kunnen gebruiken, heb je echter wel 371.000 euro nodig…

Apple Carplay ‘Ultra’, zoals het nieuwe systeem is gedoopt, kan nóg meer functies van het infotainmentsysteem en instrumentarium overnemen dan voorheen. Naast de gebruikelijke apps zoals Spotify en allerhande navigatiehulpjes, kun je via het nieuwe Apple Carplay nu ook zaken zoals de airconditioning aansturen, zodat er niet heen en weer geswitched hoeft te worden naar de eigen gebruiksinterface van de auto.

Het instrumentarium wordt overgenomen door je iPhone

Zelfs het instrumentarium kan helemaal worden overgenomen door je iPhone, inclusief zaken als de brandstofmeter en versnellingsweergave. Een volledig integratie met de auto dus, waarbij autofabrikanten wel de mogelijkheid hebben om een eigen sausje over het typische Apple-design heen te gieten.

Nog belangrijker is dat Siri en de fysieke bedieningsknoppen van de auto nu ook gelinkt zijn aan de telefooninterface, zodat je het stuurwiel en eventuele knoppen op de middenconsole kunt blijven gebruiken. Overigens zijn niet alle autofabrikanten van deze ‘overname’ gecharmeerd. Merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz hebben al te kennen gegeven dat zij Apple Carplay Ultra niet in hun auto’s zullen integreren. Porsche is de enige Duitse ‘premium’ die wel met de Amerikaanse techreus meegaat.

Apple Carplay vooralsnog enkel voor Aston Martin

Maar vooralsnog is Apple Carplay Ultra eventjes voorbehouden aan een veel kleiner merk. De Aston Martin DBX S is het model dat de primeur in Europa heeft. De iets krachtigere en scherpere versie van de bekende super-SUV, met 727 pk, een topsnelheid van 310 km/h en een 0-100 sprinttijd van slechts 3,3 seconden. Het is de krachtigste niet-hybride, niet-elektrische SUV van het moment.

In Duitsland kan je er al eentje rijden vanaf 258.000 euro, maar door de bpm komt de prijs in Nederland uit op bijna 371.000 euro! Toch maar eventjes wachten tot de rest van de industrie er ook klaar voor is dan…