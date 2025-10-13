Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Zeekr X

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Zeekr X.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Zeekr X

Autovisie rijdt de Zeekr X met de krachtigste aandrijflijn. Deze heeft twee elektromotoren die goed zijn voor 428 pk en 543 Nm aan koppel. De krachtbronnen putten energie uit een accupakket met een nettocapaciteit van 64 kWh. Volgens de WLTP-meetmethode kom je op een volle lading 425 kilometer ver. Wat houden we hier in praktijk van over?

De daadwerkelijke actieradius

Met de aandrijving in de comfortstand en de airco in eco lukt het niet om met de Zeekr X in de buurt te komen van het opgegeven verbruik. Dat was bij alleszins redelijke omstandigheden 18,3 kWh/100 km op onze normronde van honderd kilometer. Niet echt indrukwekkend en corresponderend met een realistische actieradius van 350 kilometer, die in de winter dus waarschijnlijk niet boven de 300 kilometer uitkomt.

Zeekr X WLTP-verbruik (gemiddeld) 17,2 kWh/100 km Gemeten verbruik 18,3 kWh/100 km Actieradius WLTP / gemeten 425 km / 350 km Max. gemeten laadsnelheid 157 kW Laadtijd 10–80% (WLTP / gemeten) 29 min. / 29 min.

De snellaadprestaties bleven even middelmatig. De gemeten piek bedroeg 157 kilowatt, opladen van 10 tot 80 procent duurde exact 29 minuten zoals door Zeekr wordt beloofd.

Actieradius testen

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op: het verbruik kan variëren. Het is immers afhankelijk van je rijstijl, weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je alles weten van de Zeekr X? Bekijk dan hier de dubbeltest tegen de Skoda Elroq RS.