Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Toyota Urban Cruiser

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Toyota Urban Cruiser.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Toyota Urban Cruiser

De Toyota Urban Cruiser die we bij Autovisie rijden heeft een 174 pk elektromotor die gekoppeld is aan een LFP-accu met een nettocapaciteit van 61,1 kWh. Volgens de WLTP-meetmethode kom de elektrische auto 426 kilometer ver op een acculading. Wat houden we hier in praktijk van over?

De daadwerkelijke actieradius

Het testverbruik van 18,5 kWh/100 km en de daaruit voortvloeiende actieradius van 323 kilometer zijn nog niet zo slecht. De Toyota Urban Cruiser heeft dit vooral te danken aan de prestaties op lagere snelheden. Door de weinig aerodynamische vormgeving en de grote wielen neemt het verbruik op de snelweg enorm toe, waardoor zelfs 250 kilometer halen op een volle accu een uitdaging wordt.

Specificatie Toyota Urban Cruiser WLTP-verbruik (gemiddeld) 15,0 kWh/100 km Gemeten verbruik 18,5 kWh/100 km Actieradius WLTP / gemeten 426 km / 323 km Max. gemeten laadsnelheid 67 kW Laadtijd 10–80% (WLTP / gemeten) 45 min. / 41 min. Omgevingstemperatuur 11 °C Testcondities Vochtig

Tot overmaat van ramp is het DC-snelladen beperkt tot een armzalige 67 kW, met een 10 tot 80 procent-laadtijd van 41 minuten tot gevolg. Weliswaar is dat vier minuten sneller dan opgegeven, maar vrij beroerd voor een accu van dit formaat en een verdere diskwalificatie van de Urban Cruiser voor langeafstandsvervoer.

Actieradius meten

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je alles weten van de Toyota Urban Cruiser? Bekijk dan hier de dubbeltest tegen de Jaecoo 5.