Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Skoda Enyaq

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Skoda Enyaq.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Skoda Enyaq

Autovisie rijdt de Skoda Enyaq met de 286 pk-aandrijflijn. Deze bestaat uit een elektromotor op de achteras die gekoppeld is aan een accupakket met een nettocapaciteit van 77 kWh. Volgens de WLTP-meetmethode kom je op een volle lading 576 kilometer van. Wat houden we in praktijk van deze actieradius over?

De daadwerkelijke actieradius

De Skoda Enyaq deed het op zijn loodzware, optionele 21-inch wielen goed met 18,6 kWh/100 km, waarmee hij 414 kilometer aan reële range heeft. Hoewel dat meer is dan de WLTP-opgave is het gezien de condities geen slechte score.

Skoda Enyaq WLTP-verbruik 15,0 kWh/100 km Gemiddeld gemeten verbruik 18,6 kWh/100 km Actieradius WLTP / gemeten 576 km / 414 km Max. gemeten laadsnelheid 136 kW Laadtijd 10–80% (WLTP / gemeten) 28 min. / 28 min. Omgevingstemperatuur 9 °C Testcondities Nat

De Skoda kwam aan de laadpaal met 136 kW niet in de buurt van zijn opgegeven piek van 175 kW, maar haalde door een strakke laadcyclus wel de beloofde 28 minuten voor de testsessie van 10 naar 80 procent accuvulling.

Actieradius meten

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je alles weten van de Skoda Enyaq? Bekijk dan hier de dubbeltest tegen de Smart #5.