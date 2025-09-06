Stijn Kuster
Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Renault 4

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Renault 4.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Renault 4

Autovisie rijdt de Renault 4 als 150 pk sterke voorwielaandrijver. Het accupakket in de bodem heeft een brutocapaciteit van 55 kWh waarvan 52 kWh echt bruikbaar is. Volgens de WLTP-meetmethode kom je met een verbruik van 15,1 kWh per 100 kilometer 409 kilometer ver. Wat houden we in praktijk van die actieradius over?

De daadwerkelijke actieradius

Op snelwegtempo loopt de consumptie van de hoekige Renault 4 stevig op, maar dankzij de smalle 195-millimeterbanden scoort hij op de verbruiksronde toch keurig 14,5 kWh/100 km, oftewel 359 kilometer aan praktijkrange.

Renault 4
WLTP-verbruik gemiddeld15,1 kWh/100 km
Gemeten verbruik14,5 kWh/100 km
Actieradius WLTP409 km
Actieradius gemeten359 km
Max. gemeten laadsnelheid101 kW
Laadtijd 10–80% (WLTP)33 min.
Laadtijd 10–80% (gemeten)30 min.
TestconditiesDroog/19°C

De Renault 4 laadt van 10 naar 80 procent in 30 minuten. Dat is drie minuten sneller dan opgegeven. Hij doet dat met een gemiddelde van 76 kW, een piek van 101 kW en laadcurve die geleidelijk afbouwt.

Actieradius testen

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

