Dit is de beste camper van 2026

Ieder jaar roept de jury van ANWB en NKC de Camper van het Jaar uit. Ditmaal gaat de titel naar de Bürstner Signature SFT.

Het is opvallend dat deze halfintegraalcamper gewonnen heeft. De overige finalisten waren immers allemaal buscampers.

Beste camper van 2026

De beste camper van 2026 is volgens de jury erg compleet, mooi afgewerkt en biedt veel handige features. Zijn prijs, minimaal 97.495 euro, valt vergeleken met zijn concurrentie mee.

Opvallend zijn de verstelbare en verschuifbare meubeldelen. Zo is van de zitruimte een loungeplek te maken en kun je de wand in de badkamer verschuiven. Dit zorgt voor meer ruimte in het toilet of de douche.

Het design van het in- en exterieur is helemaal bij de tijd. Zo is hij strak vormgegeven, is er veel aflegruimte en heeft de camper een futuristisch panoramadak.

Fiat Ducato

De kampeerwagen kent als basis Fiat Ducato-techniek. In dit geval is er tevens keuze uit een 140- of 180-aandrijflijn. De SFT 7.0, die camper van het jaar is geworden, heeft twee enkele bedden. Deze Bürstner is echter ook met een hefbed en vast queensizebed te krijgen.