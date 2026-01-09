Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de Auto van het Jaar 2026: “Deze auto geeft veel waar voor je geld en is innovatief”

De titel Auto van het Jaar 2026 gaat naar de Mercedes-Benz CLA. De auto kreeg veruit de meeste stemmen van de internationale vakjury.

Die jury bestaat uit zestig Europese autojournalisten. Nederland wordt vertegenwoordigd door Jaco Bijlsma (Autovisie), Peter Hilhorst (De Telegraaf) en Frank Buma (ANWB).

Auto van het Jaar 2026

De Mercedes-Benz CLA is uit zeven finalisten gekozen tot Auto van het Jaar 2026 (in bovenstaande video neemt Peter Hilhorst je nogmaals mee langs de kanshebbers). De CLA kreeg 320 punten van de jury, wat er 100 meer zijn dan de nummer twee: de Skoda Elroq. Juryleden Jaco Bijlsma en Peter Hilhorst gaven allebei de meeste punten aan de Mercedes.

Bijlsma: “Deze auto voldoet aan de twee belangrijkste criteria voor de titel Auto van het Jaar. Hij is innovatief en biedt veel value for money. Het is een slimme auto met een behoorlijke actieradius en verschillende soorten aandrijflijnen.”

Het Autosalon Brussel

De bekendmaking van de Auto van het Jaar 2026 vond plaats tijdens het Autosalon van Brussel. Het Autosalon van Brussel 2026 wordt van 9 tot en met 18 januari gehouden in de Brussels Expo. Een prima locatie voor ons Nederlanders, want vanaf Utrecht rijd je er in zo’n twee uur naartoe (als het in België niet vol staat met files).