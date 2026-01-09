Dit is de Auto van het Jaar 2026: “Deze auto geeft veel waar voor je geld en is innovatief”
De titel Auto van het Jaar 2026 gaat naar de Mercedes-Benz CLA. De auto kreeg veruit de meeste stemmen van de internationale vakjury.
Die jury bestaat uit zestig Europese autojournalisten. Nederland wordt vertegenwoordigd door Jaco Bijlsma (Autovisie), Peter Hilhorst (De Telegraaf) en Frank Buma (ANWB).
Auto van het Jaar 2026
De Mercedes-Benz CLA is uit zeven finalisten gekozen tot Auto van het Jaar 2026 (in bovenstaande video neemt Peter Hilhorst je nogmaals mee langs de kanshebbers). De CLA kreeg 320 punten van de jury, wat er 100 meer zijn dan de nummer twee: de Skoda Elroq. Juryleden Jaco Bijlsma en Peter Hilhorst gaven allebei de meeste punten aan de Mercedes.
Bijlsma: “Deze auto voldoet aan de twee belangrijkste criteria voor de titel Auto van het Jaar. Hij is innovatief en biedt veel value for money. Het is een slimme auto met een behoorlijke actieradius en verschillende soorten aandrijflijnen.”
Het Autosalon Brussel
De bekendmaking van de Auto van het Jaar 2026 vond plaats tijdens het Autosalon van Brussel. Het Autosalon van Brussel 2026 wordt van 9 tot en met 18 januari gehouden in de Brussels Expo. Een prima locatie voor ons Nederlanders, want vanaf Utrecht rijd je er in zo’n twee uur naartoe (als het in België niet vol staat met files).
Lees ook:
Ook interessant
-
Live: benieuwd wat de Auto van het Jaar 2026 wordt? Bekijk hier de uitreiking
-
Auto van het Jaar 2026: deze finalisten zijn échte kanshebbers op de titel
-
Eén van deze 7 finalisten wordt de Auto van het Jaar 2026
-
De nieuwe EV van Hyundai komt naar Nederland – met zitplek voor twee gezinnen
-
Haal de pinpas maar tevoorschijn, want deze compacte elektrische Kia ga jij kopen
-
Warmdraaien van je auto is meestal onzin: dit moet je vooral niet doen
-
Alle nieuwe auto’s van 2026 (deel 3): goedkoop Chinees Golf-alternatief en nieuwe Lamborghini
-
Als je wil dat werkelijk niemand je aardig vindt, dan moet je deze SUV kopen
-
Nederlandse Puck (23) gaat viraal met legendarisch Dakar-moment: “Waarom rij je als mijn oma?”
-
Sneeuw maakt plaats voor ijzel: “Als je dit op snelheid tegenkomt, ben je volkomen kansloos”
-
100.000 euro Marktplaats-subsidie nu al op: pot binnen 10 uur leeg
-
Zo langzaam als dit dieseltje ging een auto nog nooit over de Nordschleife van de Nürburgring