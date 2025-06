Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit goedkope autootje is van Kelly Piquet, vriendin Max Verstappen

Max Verstappen heeft een wagenpark waar menig petrolhead van begint te kwijlen. Zijn vriendin, Kelly Piquet, koos voor een meer bescheiden autootje.

Het gaat om een Fiat Topolino. Niet alleen vrouwlief rijdt daarin, ook de viervoudig F1-wereldkampioen is niet te beroerd om achter het stuur van dit guitige karretje te stappen.

Fiat Topolino van Kelly Piquet

Afgelopen week doken namelijk beelden op waarin Max Verstappen in het elektrische autootje langsrijdt. Dat het de F1-ster betreft, is duidelijk te zien. Deze Fiat Topolino is immers niet uitgerust met deuren, maar touwtjes. Tja, in het zonnige Monaco kan dat gewoon.



Hoe we weten dat dit wagentje van Kelly Piquet is? Op het kenteken zijn haar initialen namelijk af te lezen. Misschien heeft Verstappen haar deze retromobiel wel cadeau gedaan. Dat zal hij niet in zijn portemonnee hebben gevoeld. De Fiat Topolino koop je in Nederland vanaf 9.890 euro. Wisselgeld voor iemand met het miljoenensalaris van Max Verstappen.

Waar vorig jaar de Opel Rocks (het iets minder hippe broertje van de Fiat Topolino) meedeed aan de grote microcartest van Autovisie , is het dit jaar de Topolino die deelneemt. Of die net zo goed scoort, lees je binnenkort.

De auto’s van Max Verstappen

Handig in de stad is zo’n microcar in ieder geval. Voor de serieuzere wegen en heeft Max Verstappen gelukkig ander leuks om uit te kiezen. Een Audi RS 6 fungeert als gezinsauto. Voor het circuit kan hij onder meer kiezen uit een Aston Martin Valkyrie, Ferrari Monza SP2 en Porsche 911 GT2 RS.