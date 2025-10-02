Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gedrag van werknemers kost Volkswagen 1 miljard per jaar

Volkswagen heeft wereldwijd zo’n 560.000 medewerkers. En die gedragen zich niet allemaal zoals het hoort, aldus topman Thomas Schäfer.

Het is weleens beter gegaan met Volkswagen. De fabrikant heeft te maken met een teruglopende vraag, hoge kosten, een moeilijke Chinese markt en onzekerheid over internationale handelstarieven. De winst en de omzet staan onder druk, daarom is Volkswagen met een grootschalige reorganisatie gestart.

Bijna 550 werknemers ontslagen

In de komende vijf jaar gaan er bij het concern 35.000 banen verdwijnen. Maar in de eerste zes maanden van dit jaar zijn ook 548 medewerkers om andere redenen met ontslag gestuurd, vooral omdat ze zonder reden niet zijn komen opdagen. Meer dan 2.000 hebben een officiële waarschuwing gekregen.

Op het totale aantal medewerkers zijn dat er natuurlijk weinig, maar het aantal neemt wel toe, want over het hele vorige jaar zijn er zo’n 300 mensen op non-actief gesteld. Volgens topman Thomas Schäfer kost ongeoorloofde afwezigheid van werknemers Volkswagen zo’n 1 miljard euro per jaar.

Volkswagen-fabrieken dicht

Volkswagen heeft recent bekendgemaakt de assemblagelijnen in verschillende fabrieken tijdelijk stil te leggen. Die in Dresden en Zwickau, waar elektrische modellen van de band lopen, gaan vanaf 6 oktober een week offline. De fabriek in Osnabrück, waar de T-Roc Cabriolet wordt gemaakt, sluit ook zijn deuren.