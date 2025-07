Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de functie van dit kunststoffen knopje op een autogordel

Ongetwijfeld heb je hem wel eens gezien, dat kunststoffen knopje op de gordel van jouw auto. Waar is deze voor?

De Saab 93 was in 1958 de eerste auto die standaard met gordels geleverd werd en een jaar later kwam hier de Volvo PV544 bij, die als eerste standaard een driepuntsgordel had. Sindsdien is het gebruik van deze levensreddende veiligheidsmaatregel steeds vanzelfsprekender geworden. Zelfs zo vanzelfsprekend dat we vaak helemaal niet meer hierbij nadenken, maar een opvallende bestuurder/passagier valt misschien iets op: het onopvallende ronde knopje op de gordel.

Functie

Het knopje op de gordel zorgt er voor dat de metalen gesp op de juist hoogte blijft hangen. Daardoor kan diezelfde gesp dus niet tot aan de vloer zakken en hoef jij hem niet tussen de stoel en de deurstijl uit te halen. Hier kom je moeilijk met je hand tussen.

Naar verluidt komt het knopje van autofabrikanten als Volvo en Mercedes-Benz, maar het is lastig aan te wijzen wie als eerste met het idee kwam. Inmiddels is het knopje standaard in vrijwel elke moderne auto. Overigens worden gordels bij nieuwe auto’s steeds verder geoptimaliseerd.

Knopje kwijt?

Het kan natuurlijk zo zijn dat het knopje op je gordel kapotgaat of kwijt is. Dit is eenvoudig en goedkoop te repareren. Je kunt hiervoor terecht bij garages, het online bestellen of naar de dealer in de buurt.

Het bevestigen van een nieuw knopje is niet heel moeilijk. Als je een kleine perforator hebt, kan je hem zelf makkelijk weer bevestigen op de juiste plek op de gordel. Anders moet je even naar de garage, daar is het een werkje van niets.