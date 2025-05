Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit trucje voorkomt gepruts aan de laadpaal met je EV

Zeekr toont ons een wel héél bijzondere laadpaal. Nadat je EV zelfstandig de laadplek ingereden is, sluit een robotarm met chirurgische precisie de laadkabel aan. Als de accu vol is, pakt de arm de kabel er weer uit, waarna je elektrische auto op eigen houtje naar een andere parkeerplek rijdt, zodat een ander kan laden.

Op EV-gebied zit China de afgelopen jaren in een stroomversnelling. Dat werd ook weer duidelijk tijdens de autoshow van Shanghai, waar Autovisie dit beursverslag maakte.

Strijd om de sterkste EV-lader

De ontwikkeling rondom elektrisch rijden gaat verder dan alleen het produceren van EV’s. Chinese fabrikanten zijn verwikkeld in een strijd om de krachtigste laadpaal te produceren.

BYD kwam recent met een 1.000 kW-lader, waarna Zeekrs laaddivisie genaamd Zeekr Power daar met een 1,2 MW-lader overheen ging. Niet lang daarna overtrof Huawei beide snelladers met een 1,5 MW-laadpaal. Deze laders zijn overigens stuk voor stuk véél sterker dan de krachtigste laadpaal in Nederland.

EV-laadpaal met robotarm van Zeekr

Zeekr mag dan niet meer over de krachtigste DC-lader ter wereld beschikken, maar het heeft nog wel een andere opmerkelijke laadfeature in huis. Vrij letterlijk in huis, want de lader die Zeekr ons in China laat zien, bevindt zich in de parkeergarage onder het hoofdkantoor.

Daar staat geen 1,2 MW-lader, maar een 800 kW-snellader. Het draait in dit geval niet zozeer om dat nog altijd indrukwekkende laadvermogen, maar om de robotarm die aan de laadpaal zit bevestigd. Tijdens de demonstratie parkeert een Zeekr 007 autonoom in het parkeervak.

Complete oplaadproces van Zeekr autonoom

Het klepje voor de laadpoort opent zich. Vervolgens brengt de robotarm, bewapend met camera, AI en felle lamp, de laadstekker richting de auto. Dit klinkt relatief simpel, maar is verdraaid lastig, zo vertelt een engineer ons.

De moeilijkheid zit hem met name in het erin duwen van de stekker. Dat vergt niet alleen de nodige precisie, maar ook exact de juist hoeveel kracht. Met de precisie zit het wel snor. De arm kan met een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter bewegen. Zodoende haalt de robotlader een succesratio van 99,9 procent.

Wanneer op de markt?

Interessante techniek, maar vergeet niet dat Zeekr dat kunstje laat zien in een gecontroleerde setting. Bovendien pronkt Zeekr al een poosje met dit trucje. Of het in de praktijk net zo soepel werkt, is maar zeer de vraag. Voorlopig staat in deze parkeergarage de enige robotlader van zijn soort.

Iemand van Zeekr Power vertelt ons dat nog dit jaar tien laadstations met dergelijke laders in China uit de grond worden gestampt. Er zijn ook plannen om de geavanceerde laadpalen op den duur naar Europa te brengen. Hopelijk werken de laders tegen die tijd ook voor andere (Geely-)merken, want vooralsnog zijn het alleen Zeekrs die dit trucje kunnen.