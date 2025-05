Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit eist Peugeot van Europa voor een succesvolle EV-transitie

Europa wil graag dat automerken elektrificeren. Automerken, zoals Peugeot, stellen daar wel wat tegenover. “We verlangen een stabiel EV-beleid”, stelt de nieuwe Peugeot-topman Alain Favey

Vanochtend sprak Autovisie met Favey, die zich sinds begin februari CEO van Peugeot mag noemen. In dat gesprek vertelde hij ook over de terugkeer van het GTi-label. Binnenkort kun je namelijk de Peugeot 208 GTi verwachten.

Europa wil EV-transitie

Dat zal wel een elektrische GTi worden, want betaalbare hot hatches met benzinemotor hebben in het huidige klimaat amper nog bestaansrecht. Europa wil immers toewerken naar een volledig elektrisch wagenpark.

Maar dat lukt niet zomaar. Daarvoor verlangt de Peugeot-CEO ook wat van de EU. “Wij zouden van de EU graag een stabiel beleid zien met eenduidige stimuleringen. Dat hoeven overigens niet alleen maar financiële voordelen te zijn.”

Peugeot eist eenduidig beleid met stimuleringen

“Overal waar EV’s gestimuleerd worden, zie je dat de transitie naar elektrisch rijden in een stroomversnelling komt. Dat is een feit. En op plekken waar de subsidies wegvallen, zie je direct dat de vraag afneemt.” Een schrijnend voorbeeld is Duitsland, waar de EV-verkoop vorig jaar instortte toen de subsidies werden stopgezet.

Om de transitie naar elektrisch rijden een kans van slagen te geven, is een duidelijk beleid nodig. Zo weten fabrikanten en consumenten waar ze op kunnen rekenen. “Van Europa vragen we stabiliteit en continuïteit wat betreft de subsidies.”