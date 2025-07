Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat moet je doen als je kentekenplaat kwijt of gestolen is?

Het kan iedereen overkomen: je komt aan op je werk en kijkt nog een keertje om naar je auto. Dan besef je dat je kentekenplaat mist. Wat moet je dan doen?

Je mag nu eigenlijk geen meter meer rijden met je auto, want rijden zonder kentekenplaat is officieel illegaal en de boete hiervoor bedraagt 180 euro. Dat wil je natuurlijk voorkomen en daarom moet je direct actie ondernemen.

Noodoplossing bij verloren kentekenplaat

Een noodoplossing is het gebruik van tijdelijke witte platen. Op die manier kun je tenminste naar de platenfabrikant rijden. Daarbij moet je je ook bedenken dat je twee kentekenplaten moet aanvragen, ook al ben je er maar één verloren.

Een andere methode die vaak gebruikt wordt, is provisorisch kenteken maken van een stuk karton. Het is zeker niet de bedoeling, maar beter dan niets.

Nieuwe kentekenplaten aanvragen

Als je, om welke reden dan ook, ook je kentekenbewijs kwijt bent heb je extra pech. Die heb je namelijk nodig voor het aanvragen van een nieuwe kentekenplaat, dus dat pasje moet je dan eerst opnieuw aanvragen. Daarnaast is aangifte doen bij de politie aan te raden als je vermoedt dat een dief je platen heeft meegenomen.

Als je nieuwe kentekenplaten wil, zul je naar een erkende kentekenplaatfabrikant van de RDW moeten. Op locatie moet je een geldig legitimatiebewijs en je kentekencard (of het papieren gedeelte IA) tonen. De prijzen verschillen per bedrijf, maar je kunt uitgaan van een bedrag tussen de 25 en 45 euro.

Duplicaatcode op kenteken

De nieuwe kentekenplaten zijn voorzien van een duplicaatcode. Je weet wel, het bekende 1’tje (of 2’tje) dat je ziet op vervangende kentekenplaten.

Kijk bij het monteren van de nieuwe platen of je kentekenhouder nog in orde is. Als dat het geval is kun je de kentekenplaat eenvoudig bevestigen met het kliksysteem. De RDW heeft verder als tips om dubbelzijdig tape of extra schroeven te gebruiken bij de installatie. Deze laatste optie helpt niet alleen tegen lostrillen, maar voorkomt ook diefstal.