Dit kost nieuwe Lynk & Co 08 plug-in hybride in Nederland

De Lynk & Co 08 zet binnenkort voet op Nederlandse bodem. Het is een plug-in hybride met enorme elektrische range. In dit artikel vertellen we je hoeveel je ervoor betaalt.

Van Lynk & Co kenden we in Nederland enkel de 01. Een hybride die met abonnementsvorm enig succes wist te boeken in ons land. Nu wordt het gamma uitgebreid met de volledig elektrische 02 en de plug-in hybride 08.

Nederlandse prijs Lynk & Co 08

De 08 staat op hetzelfde platform als de 01, maar is met een lengte van 4,82 meter een stuk langer. In Nederland betaal je minstens 55.995 euro voor de Core-uitvoering. Dit is de goedkoopste variant.

Standaard komt Core al met features zoals stoelverwarming, een 360-gradencamera, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een panoramadak. Vanaf 59.995 euro koop je de More-uitvoering. Die voegt daar zaken zoals led-matrixkoplampen, stoelmassage, een Harman Kardon-audiosysteem, stoelventilatie en een verwarmde achterbank aan toe.

Tot 200 kilometer elektrische range in plug-in hybride

Wat maakt de Lynk & Co 08 zo bijzonder? Zijn elektrische actieradius. Met een volle batterij (die maar liefst 39,8 kWh groot is) komt de 08 tot wel 200 kilometer ver op elektropower. Dat is indrukwekkend, want is ruim twee keer zoveel als gebruikelijk is bij dergelijke plug-in hybrides. Als-ie leeg is kun je hem zelfs aan de snellader hangen. De 1,5-liter benzinemotor heb je dus amper nodig.