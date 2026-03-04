Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze slimme winterband heeft meer grip, maar toch is hij in Nederland verboden

In Scandinavie kun je op veel plekken ’s winters niet rijden zonder spijkerbanden, maar deze maken wel veel herrie en het wegdek kapot. Daarom ontwikkelt Nokian de Hakkapeliitta 01. Deze spijkerband kan zelf zijn studs intrekken en uitzetten, afhankelijk van de temperatuur.

Is het koud genoeg, dan komen de spijkers automatisch naar buiten. Bij warmer weer verdwijnen ze in de rubberen laag.

Wat heb je aan zo’n band van Nokian?

De Hakkapeliitta 01 moet een stuk beter zijn dan de vorige generatie spijkerband. Zo zorgt hij volgens het Finse merk voor 30 procent minder slijtage aan het wegdek, terwijl ze op ijs 10 procent meer grip bieden. In natte omstandigheden zou je 5 procent meer grip moeten hebben. Bovendien is hij tot 1 dB stiller. De exacte temperatuur waarbij het systeem tussen spijkers en rubber schakelt, houdt Nokian voor zich. De band komt in 122 maten van 14- tot en met 22-inch.

In Nederland zullen we vrij weinig aan deze creatie hebben. Spijkerbanden zijn namelijk verboden, omdat ze het asfalt beschadigen en voor extra geluid zorgen. In de wet staat dat het loopvlak geen metalen elementen mag bevatten die tijdens het rijden kunnen uitsteken.

De prijzen heeft Nokian nog niet bekendgemaakt, wel meldt het dat de nieuwe Hakkapeliitta 01 vanaf herfst 2026 te koop is. We moeten zien hoe deze banden het in de praktijk doen. Uit een test van de ANWB bleek een tijdje geleden nog dat er zorgwekkend veel winterbanden onvoldoende scoren.