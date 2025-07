Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Bentley-instapmodel lijkt nu wel héél erg op het topmodel

Voordelige modellen waarvan de prestaties doormiddel van software worden beperkt, zijn niets nieuws. Wel dat zelfs een topmerk als Bentley ze tegenwoordig ook voert.

Vorig jaar maakten de Bentley Continental GT, GTC en Flying Spur een grandioze entree als 782 pk sterke Speed en Mulliner. De een wat sportiever, de ander luxueuzer. Inmiddels is de line-up uitgebreid met twee nieuwe versies: de Core en de Azure.

Nieuw instapmodel van een kwart miljoen euro

Eerstgenoemde dient als instapmodel, terwijl de Azure met wat meer standaard aankleding en focus op puur rijcomfort een eigen plekje inneemt. Het instapmodel is er vanaf 257.703 euro, de Azure kost 307.932 euro en de Speed 316.981 euro… exclusief opties uiteraard.

Flinke prijsverschillen, en dat terwijl de auto’s onderhuids identiek zijn! De Core en Azure zijn voorzien van exact dezelfde twin-turbo 4,0-liter V8 met plug-in hybridesysteem, die voor de gelegenheid echter geen 782 pk maar ‘slechts’ 680 pk produceert.

En daar houden de gelijkenissen niet op. Zelfs het geavanceerde onderstel met luchtvering, adaptieve dempers, variabele rolstabilisatoren, vierwielbesturing én elektronisch gestuurd sperdifferentieel worden één op één van de duurdere modellen overgenomen.

Bentley-instapmodel kent enkel verschil in software

Het zijn slechts softwarematige aanpassingen die ervoor zorgen dat al de genoemde hardware anders presteert dan in het topmodel. Wie het maximale effect van het onderstel wil voelen, moet de volle mep betalen.

In de Core zullen stabi’s, vierwielbesturing en sperdifferentieel, alsook de aansturing van de 4WD en het sper gematigder reageren, waardoor de Continental GT niet zo lichtvoetig en dynamisch aanvoelt. En dankzij de zuinige hybride aandrijving is de vanafprijs in Nederland (in tegenstelling tot in andere markten) nauwelijks omhoog gegaan. Nu is het wachten op de eerste tuner die het voor elkaar krijgt om het volledige potentieel alsnog te ontsluiten!