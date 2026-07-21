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Dit automerk blaast plots nieuw leven in de handgeschakelde versnellingsbak

De strijd om snelheid alsook de alsmaar strengere emissieregels hebben de handgeschakelde versnellingsbak de das omgedaan. Toch lijkt de handbak nu een comeback te maken, onder meer bij McLaren.

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Volgens TheSupercarBlog.com zou McLaren werken aan een gelimiteerde hypercar genaamd P50. Hoewel de website geen bronnen aanhaalt die zijn claims onderbouwt, wordt wel gesproken over een basisprijs die nog hoger is dan de W1, het huidige topmodel van de Britse supercarbouwer. Het gaat dus om een miljoenenauto.

McLaren P50 mogelijk volgende maand onthuld

Deze McLaren P50 is voorlopig nog in nevelen gehuld. Mogelijk trekt die mist volgende maand al op, want volgens de website beleeft de handgeschakelde McLaren medio augustus zijn onthulling tijdens het exclusieve auto-evenement The Quail in Californië.

Het zou de eerste McLaren met handgeschakelde versnellingsbak zijn sinds de iconische McLaren F1, de driezits hypercar uit de jaren negentig. Deze inmiddels onbetaalbare legende is voorzien van een handgeschakelde zesbak.

Handgeschakelde versnellingsbak, maar dan digitaal

Wat we precies kunnen verwachten van de handgeschakelde versnellingsbak aan boord van de McLaren P50, is nog niet helemaal duidelijk. Misschien wordt het wel helemaal geen échte handbak, zoals we dat nu ook bij Ferrari zien. Bij de Italiaanse autobouwer kun je voor 190.000 euro extra namelijk drie pedalen en een pook met H-patroon krijgen, maar het geheel werkt volledig digitaal.

Vergelijkbare techniek zagen we ook al bij het Zweedse hypercarmerk Koenigsegg in de waanzinnige CC850, waarbij de transmissie kan worden gebruikt als handbak én als automaat. Wie nog een échte handgeschakelde versnellingsbak verlangt, kan bij Porsche aankloppen voor deze nieuwe supercar. Dan moet je overigens wel 382.600 euro op zak hebben.