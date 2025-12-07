Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Amerikaanse beest met meer dan 2.600 Nm aan koppel heeft 13-liter Volvo-zescilinder

Motoren worden in Nederland, met name in auto’s, steeds kleiner of elektrisch en dus is het soms leuk om over de automobiele grens te kijken. Zo laat het Amerikaanse Mack hun nieuwe vlaggenschip zien met een 13-liter zescilinder van Volvo.

Hoewel deze vrachtwagen over een indrukwekkende krachtbron beschikt, zijn er landbouwvoertuigen die af fabriek een 24,2-liter V12 hebben. En die kun je zelfs in Nederland kopen.

13-liter Volvo-zescilinder in Mack Pioneer

Mack-trucks zie je eigenlijk nooit in ons land en zijn natuurlijk gebouwd met het oog op de Amerikaanse markt. Toch zit er een Europees tintje aan deze Pioneer, hij heeft namelijk een Volvo-motor.

Mack Trucks is namelijk onderdeel van Volvo-motors en hoewel de krachtbron de naam Mack MP13 draagt, is hij een afgeleide van de D13-motor van Volvo. De diesel heeft behoorlijk indrukwekkende specificaties. Zo levert de zes-in-lijn met turbo tot 505 pk in de vrachtwagen en biedt hij tot 2.644 Nm aan koppel. De motor weegt zonder vloeistoffen bijna 1.250 kg, meer dan een Volkswagen Polo. Overigens zijn er voldoende Europese vrachtwagens die ook dit soort dikke motoren hebben.

Opmerkelijk detail: de Mack-truck heeft 39,5 liter aan motorolie nodig. Bij een wissel met filters wordt 35 liter vervangen. Overigens gebruikt Volvo de motor in tal van voertuigen. Zo kun je zelfs een 1.000 pk-variant kopen die wel eens in boten wordt toegepast.

Hoewel de Mack Pioneer nog steeds een dikke diesel heeft, is hij van binnen behoorlijk modern. Zo beschikt hij over digitale spiegels en biedt hij achterin een leefruimte die lijkt op een soort mini-camper.