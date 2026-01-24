Dikke onvoldoende! Deze onbetrouwbare auto kun je beter niet kopen, zegt Consumentenbond
We kennen het riedeltje: Japanse auto’s zijn het betrouwbaarst en Engelse auto’s staan het vaakst met problemen bij de dealer. Maar de onbetrouwbare auto die je écht moet mijden, is Duits.
De Consumentenbond heeft een enquête gehouden onder 50.000 autobezitters, met als belangrijkste vraag: hoeveel mankementen heb je met jouw auto gehad en wat was de ernst daarvan? De uitslag is redelijk voorspelbaar.
Dit Japanse merk wint natuurlijk
Lexus wint. Net als in 2024 hadden eigenaren nauwelijks problemen. Sterker nog, zoals vrij gebruikelijk inmiddels worden plek één tot en met vijf bezet door Japanse merken. Daarna komt het Chinese BYD, gevolgd door Tesla.
Tesla bleef in 2024 overigens nog steken op de negentiende plek, wat kwam door problemen met de wielophanging en een geheugenchip.
Dat het merk nu zo gestegen is, komt vooral door de kersverse Model Y, die als meest betrouwbare elektrische auto uit het onderzoek komt.
Duits model als onbetrouwbare auto
De betrouwbaarste brandstofauto is de Toyota Aygo X. Aan de andere kant van het spectrum staat de relatief onbetrouwbare Opel Astra (bouwjaar tot 2015), die met een eindcijfer van 3,7 veruit als slechtste uit de bus komt.
Op merkniveau presteert Land Rover het minst, met gemiddeld een dikke onvoldoende (4,3). Als het over dienstverlening gaat, zijn Tesla-bezitters het meest ontevreden. Ze klagen onder meer over te gebrekkige informatievoorziening en te lange wachttijden.
