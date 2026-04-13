Deel dit: Share App Mail Tweet

Diesel en benzine in Duitsland 17 cent goedkoper: dit bespaar je op een tank ten opzichte van Nederland

De Duitse regering grijpt in om de brandstofprijzen tijdelijk te verlagen. Gedurende twee maanden worden benzine en diesel met 17 eurocent per liter goedkoper.

Sinds de onrust in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen flink gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs in Nederland ligt momenteel op 2,547 euro per liter benzine en 2,686 euro voor diesel. Diesel is om deze reden duurder is dan benzine.

Benzine en diesel in Duitsland goedkoper

In Duitsland waren brandstoffen al goedkoper, maar door de maatregel wordt het verschil met Nederland nog groter. Na de verlaging betaal je daar gemiddeld 1,994 euro per liter benzine en 2,194 euro voor diesel.

Tank je over de grens, dan kost een volle tank van 50 liter diesel 109,70 euro. In Nederland ben je daar 134,30 euro voor kwijt, een verschil van 24,60 euro. Voor benzine betaal je in Duitsland 99,70 euro per 50 liter, tegenover 127,35 euro in Nederland. Dat scheelt 27,65 euro per tank.

Daarbij is niet meegenomen dat je mogelijk moet omrijden om in Duitsland te tanken, maar het prijsverschil is desalniettemin aanzienlijk.