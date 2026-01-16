Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de beste auto’s van 2026 volgens vrouwen

Misschien wist je het nog niet, maar er bestaat ook een vrouwelijke versie van ‘Auto van het Jaar’. De organisatie Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) heeft alleen maar vrouwen in hun vakjury. Voor het jaar 2026 hebben ze nu zes auto’s in evenveel categorieën als winnaars uitgeroepen.

WWCOTY heeft een vakjury van 85 vrouwelijke autojournalisten, die uit 53 landen komen. Nederland heeft twee juryleden die stemden voor de vrouwelijke versie van Auto van het Jaar 2026.

De auto’s die volgens WWCOTY hebben gewonnen in 2026

De organisatie heeft 55 auto’s bekeken en hieruit zes winnaars aangewezen. De categorieën zijn: beste compacte auto, beste compacte suv, beste grote auto, beste grote suv, beste 4×4 en beste exclusieve auto.

Verder hebben Renault en Ford ook een award gekregen: Renault voor zijn technologische ontwikkelingen en Ford voor zijn ‘toewijding aan vrouwen’. Denk hierbij aan programma’s die vrouwelijk leiderschap en gendergelijkheid promoten. De ultieme vrouwelijke auto van het jaar wordt pas op 8 maart, internationale vrouwendag, bekendgemaakt. Hieronder vind je het oordeel van de vrouwelijke vakjury.

Beste compacte auto – Nissan Leaf

De vakjury koos de Nissan Leaf als beste compacte auto, vanwege zijn no-nonsense benadering van elektrisch rijden. In plaats van te imponeren met ingewikkelde techniek, legt de Leaf de nadruk op gebruiksgemak, ruimte en voorspelbare prestaties. Hij rijdt volgens de jury soepel en stil, wat hem geschikt maakt voor stedelijk verkeer.

Beste compacte suv – Skoda Elroq

De Skoda Elroq kreeg een prijs omdat hij laat zien hoe praktisch een elektrische SUV kan zijn. Typisch Skoda is het praktische interieur, met veel binnenruimte en slimme details. Daarbij heeft hij een bruikbare actieradius met voldoende prestaties.

Beste grote auto – Mercedes-Benz CLA

De Mercedes-Benz CLA overtuigde de jury met zijn combinatie van design en verfijning. Hij heeft een coupéachtige silhouet, terwijl het interieur uitblinkt in digitale snufjes en afwerkingsniveau. De rijervaring is vooral gericht op comfort en geluidsisolatie, waarmee de CLA zich positioneert als een toegankelijke, maar duidelijk premium instapper. Het is niet opvallend dat de CLA ook in deze lijst terugkomt, want hij won recentelijk de reguliere ‘Auto van het Jaar 2026’.

Beste grote suv – Hyundai Ioniq 9

Met de Ioniq 9 zet Hyundai sterk in op ruimte en comfort voor langere ritten. De jury waardeerde vooral het ruime en modulaire interieur en de ontspannen rijbeleving. De elektronica staat hier niet centraal als doel op zich, maar als middel om gezinsgebruik en lange afstanden zo aangenaam mogelijk te maken.

Beste 4×4 – Toyota 4Runner

De Toyota 4Runner werd gekozen vanwege zijn compromisloze trouw aan het klassieke 4×4-concept. Met zijn ladderchassis, robuuste techniek en bewezen betrouwbaarheid richt hij zich op zwaar terreingebruik. Juist doordat hij trends links laat liggen, blijft de 4Runner volgens de jury een geloofwaardig en functioneel werkpaard buiten de gebaande paden. Een belangrijke notitie bij deze auto, is dat je hem nieuw niet kunt kopen in Nederland.

Beste exclusieve auto – Lamborghini Temerario

De Lamborghini Temerario combineert extreem design met de nieuwste technologieën. De jury prees de combinatie van een nieuw aluminium spaceframe en een geavanceerde hybride aandrijflijn, die een nieuwe twin-turbo V8 aan drie elektrische motoren koppelt. Het resultaat is een supercar die technische vooruitgang inzet om het karakter en de intensiteit te versterken, waar Lamborghini om bekendstaat. Helaas heeft deze Lamborghini wel een probleem dat vervelend is voor andere weggebruikers.